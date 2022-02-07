شركة سويسرية تنتج بيضة نباتية من فول الصويا بديلا للبيض المسلوق (فيديو)

طوّرت كبرى شركات البيع بالتجزئة في سويسرا “ميغروس” بديلاً نباتياً لبيض الدجاج المسلوق، وفقاً لما أعلنه موظف بالشركة في زيوريخ يوم الجمعة لوكالة رابتلي.

وكشفت مسؤولة تطوير منتجات شركة (ميغروس) لوسي كيندال عن البيضة النباتية (المسلوقة) التي تتميز بشكلها الخارجي الأبيض والداخلي الأصفر كالبيضة الحقيقية تماماً.

وقالت “واجهنا العديد من المشكلات من ناحية تقليد (بيض الدجاج)، واستغرقت العملية 3 سنوات كاملة خضنا فيها العديد من عمليات الإنتاج والتذوق”.

3 سنوات لإنتاج بيضة نباتية!! pic.twitter.com/w9WkrgqVth — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2022

واعترفت لوسي كيندال أنه لم يتم محاكاة الطعم الحقيقي للبيضة بالكامل رغم كل الأبحاث والتجارب، وقدرّت أن البيضة البديلة تتشابه في طعمها مع البيضة الحقيقية بنسبة 60-70%.

وتُصنع البيضة النباتية في سويسرا من قبل شركة (إلسا) التابعة لشركة (ميغروس)، وهي الإصدار الأخير لسلسلة البيض النباتي المسمى (V-Love) الذي تنتجه الشركة.

وتحتوي البيضة على بروتين الصويا، وتبدو مثل بيضة حقيقية مسلوقة يمكن تقطيعها إلى نصفين للكشف عن (صفار) لونه مميز ومغطى بـ (بياض) أيضًا.