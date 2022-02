جورج فلويد جديد.. غضب بأمريكا عقب قتل الشرطة شابًّا أسمر في فراشه بولاية مينيسوتا (فيديو)

انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية خلال اليومين الماضيين بعد تداول فيديو لمجموعة من شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وهي تقتحم شقة سكنية من دون طرقها وتطلق النار على شاب من أصحاب البشرة السمراء ليلقى مصرعه في الحال.

وبحسب رواية شرطة مينيابوليس، فقد كان أفراد من قوات إنفاذ القانون يبحثون في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي عن شخص يُشتَبه في ارتكابه جريمة قتل، داخل مبنى سكنيّ بالمدينة، ثم اقتحموا شقة المدعوّ أمير لوك (22 عاما) فأشهر سلاحه في وجوههم فأطلقوا عليه النار.

As #BreonnaTaylor showed us, no-knock warrants have deadly consequences for innocent law-abiding Black people! @MinneapolisPD executed a no-knock warrant yesterday at 6:48am, killing Amir Locke while he was wrapped in a blanket on the couch. Now we demand #JusticeForAmirLocke!! pic.twitter.com/FLKqR0eszP — Ben Crump (@AttorneyCrump) February 4, 2022

ونشر الناشط الأمريكي ومحامي لوك (بين كرامب) فيديو يوثّق عملية الاقتحام ويظهر اقتحام أفراد من الشرطة شقة من دون طرق الباب، وعقب الدخول يظهر (أمير) وهو نائم ومُغطّى ثم يفزع من نومه فتطلق الشرطة عليه النار قبل أن ينزع عنه الغطاء.

وقال المحامي كرامب إن الشرطة خالفت القانون باقتحام منزل لوك من دون مذكرة تسمح لهم بذلك، كما أن السلاح الذي كان بجوار لوك مرخّص.

Who was Amir Locke? His dad described him as an entrepreneur, a change-maker, and a law-abiding citizen. Amir did everything RIGHT, yet he was still unjustifiably killed by Minneapolis PD! #JusticeForAmirLocke pic.twitter.com/WTAqRZPDic — Ben Crump (@AttorneyCrump) February 5, 2022

وتساءل (كرامب) عبر تويتر “أي إنسان لا يخاف على سلامته عند إيقاظه بعنف من النوم؟ كان لأمير-بصفته صاحب سلاح قانوني ملتزم بالقانون- الحق في استخدام سلاحه الناري للدفاع عن النفس”.

وأضاف “إعدام أمير لوك تم خارج إطار القانون وهو أمر غير مقبول”.

وجدير بالذكر أنه لم يظهر في مقطع الفيديو المنشور إشهار لوك لسلاحه ف وجوه قوات الشرطة.

What person would not fear for their safety when violently awoken from sleep?! Amir had the RIGHT as a law-abiding, legal gun owner to use his firearm in self-defense, yet the police still shot a man who had his WHOLE life ahead of him! Amir Locke's execution was UNJUSTIFIABLE! pic.twitter.com/FTIm5jsjDy — Ben Crump (@AttorneyCrump) February 5, 2022

وتحدث والدا أمير لوك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، إلى جانب المحامي بين كرامب وعدد من النشطاء بعد مقتل الشاب، وقال والده أندريه لوك “كان ابني أمير مواطنًا ملتزمًا بالقانون وليس له تاريخ إجرامي. كان محبوبًا من قبل الكثيرين من قبل عائلتنا والعديد من الناس. ابني أمير فعل الصواب. فعل كل الأشياء التي كان من المفترض أن يفعلها”.

The police murdered #AmirLocke in 9 seconds. The solution isn’t to add more seconds. It’s not to add a knock or two to the door. Armed agents of the state shouldn’t be busting into people’s homes or shooting people and if they can’t abide by that then they shouldn’t exist at all. — Samuel Sinyangwe (@samswey) February 5, 2022

وانتقل الجدل الذي أثير حول مقتل لوك من منصات التواصل إلى الشارع، فانطلق آلاف النشطاء في شوارع مدينة مينيابوليس أمس الأحد، منددين بالحادث ومطالبين بالعدل لأمير لوك ضحية العنف الشرطي غير المبرر.

ومدينة مينيابوليس هي التي وقع فيها حادثة مقتل جورج فلويد الشاب الأسمر الذي انتفض العالم لمقتله عقب انقطاع نفسه وهو تحت أقدام شرطي في مايو/أيار عام 2020.

Crowd has definitely grown in size — appears they are planning to march soon. #AmirLocke @WCCO pic.twitter.com/zDcRQXo2kd — Nick Streiff (@nickstreiff) February 5, 2022

وشجب الناشط الأمريكي (صمويل سينيانجوي) الحادث عبر تويتر قائلًا “قتلت الشرطة أمير لوك في 9 ثوان. يجب ألا يقوم المسلحون التابعون للدولة باقتحام منازل الناس أو إطلاق النار عليهم، وإذا لم يتمكنوا من الالتزام بذلك، فلا ينبغي أن يكونوا موجودين على الإطلاق”.

وشبهت الناشطة (جاناي نيلسون) واقعة لوك بحادثة فلويد قائلة “قانون جورج فلويد للعدالة الشرطية الذي فشل مجلس الشيوخ في تمريره كان سيحظر استخدام أوامر بعدم الطرق على الأبواب، ولكن الناس الآن يدفعون ثمن تنازل الكونغرس عن سلطته، وسوف يعانون من السياسات الحمقاء المعادية لهم، فضلًا عن استمرار عدوان سلطة إنفاذ القانون ضدهم”.

كما تساءلت الكاتبة الأمريكية (ماريان ويليامسون) قائلة “لماذا لم تتغير ثقافة الشرطة إلى هذا الحد؟ لماذا لا تستجيب الحكومة لحوادث مثل وفاة أمير لوك؟ من غير المقبول كيف ننتظر دائمًا المرة القادمة التي يمكن أن تستجيب فيها الحكومة”.

#AmirLocke who was a licensed and registered gun owner, asleep under a blanket is yet another example of police executing a #noknockwarrant to execute a Black Person. His family deserves answers and the community deserves accountability #BlackLivesMatter https://t.co/mEneZBKxwS — Leslie Miley (@shaft) February 4, 2022

Fire Marshall needs to estimate # of people. My guess, 5k. Sea of people. pic.twitter.com/eyhDwLDFkt — Mike Griffin (@votegriffin) February 6, 2022

Justice now. Fire the lying chief. Prosecute the killer cops. pic.twitter.com/knMudr5SBV — Mike Griffin (@votegriffin) February 6, 2022