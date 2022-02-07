اقتحام مقبرة القسّام في حيفا ومتطرفون يهود يخطون شعارات عنصرية بكفر قاسم (فيديو)

اقتحمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مقبرة القسّام في بلدة الشيخ المهجّرة في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل (الخط الأخضر) لتنفيذ عمليات تجريف في جزء من أراضيها تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وأفاد شهود عيان لموقع “عرب 48” بأن الجرافات والآليات اقتحمت المكان بحماية قوات الاحتلال بغية تسييج الدونمات المصادرة من المقبرة أو تلك التي تدعي شركات إسرائيلية أنها اشترتها.

واستنفر عدد من الشباب في حيفا للتصدّي لقوات الاحتلال، وأقاموا خيمة اعتصام في المقبرة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي لحراستها في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا بعدم التدخل في قضية المقبرة واقتراحها سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين فيها لإلغاء الاستيلاء على جزء منها، والتفاوض والتوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال.

مراسل الجرمق: الجرافات الإسرائيلية تنفذ أعمال تجريف في مقبرة القسام في بلدة الشيخ بحيفا هذه الأثناء. #جيش_فلسطين_الالكتروني 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/aOcpKq7Ya8 — MAJHOOL (@MAJHOOL33251512) February 7, 2022

شعارات عنصرية

كما أعطبت مجموعة من المتطرفين اليهود التابعين لعصابة (تدفيع الثمن) إطارات مركبات خاصة وخطت شعارات عنصرية في مدينة كفر قاسم داخل أراضي 48، فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن المجموعة اقتحمت حيًّا على أطراف المدينة وخطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل، وأعطبت إطارات 20 مركبة تابعة لأهالي مدينة كفر قاسم.

مستوطنون يقومون بإعتداء ارهابي بما يعرف "تدفيع الثمن" في احد احياء مدينة كفرقاسم حيث قاموا باعطاب اطارات عشرات السيارات وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب pic.twitter.com/5vE60PUXOf — sami abdulhamid سامي عبد الحميد (@samiaah10) February 7, 2022

وعبّر الأهالي عن غضبهم من تكرار اعتداءات المستوطنين وعصابات “تدفيع الثمن” المتطرفة، ومن التحريض المستمر لقتل العرب والاعتداء عليهم، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية التي تتجاهل ملفات الاعتداءات ولا تحاسب الجناة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشهد فيها مدينة كفر قاسم اعتداءات مشابهة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أطراف المدينة والأحياء المحاذية للمستوطنات في المنطقة.

شاهد| مصادر محلية: "لحظة اعتداء المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في كفر قاسم المحتلة".#فلسطين pic.twitter.com/jfUmpel5rC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2022

ترحيل 6 عائلات

وفي الضفة الغربية، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم، بترحيل ست عائلات في خربة ابزيق شمال طوباس، بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الاحتلال أخطر بترحيل العائلات، ابتداء من يوم غد لثلاثة أيام متتالية، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن إخطارات الطرد شملت 42 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت في ساعات الصباح، آليات عسكرية قرب خيام المواطنين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

محاولة حرق منزل

وفي الخليل، أكد الناشط في “تجمع المدافعين عن حقوق المواطن” عماد أبو شمسية أن مستوطنين من مستوطنة “رمات يشاي” المقامة على أراضي الفلسطينيين في تل الرميدة، حاولوا حرق منزل المواطن تيسير أبو عيشة، وهو أقرب منزل للمستوطنة.

وأضاف لوكالة الأنباء الفلسطينية أن العائلة أفاقت على المستوطنين وهم يحاولون قص الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المستوطنة والبيت، حيث أحرقوا “شادرًا” كان يستعمل كساتر لحماية البيت وساكنيه من اعتداءات المستوطنين.

وأوضح أبو شمسية أن منزل أبو عيشة يتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بهدف ترحيل العائلة، التي لا يسمح إلا لأفرادها الستة بدخوله.

هدم في بيت لحم

وفي بيت لحم، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المحافظة حسن بريجية إن جرافات الاحتلال هدمت جدارًا استناديًّا قرب دوار المنية يعود للمواطنة ثرية سواركية، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال بركسًا لتربية الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وقال بريجية إن البركس هُدم بالذريعة ذاتها.