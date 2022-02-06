“طالما دعت فالموضوع مُنتهٍ”.. صلاح يستبشر بكلمات ابنته مكة قبل نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

استبشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح بدعاء ابنته مكة له قبل مواجهة منتخب بلاده نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال صلاح “مكة تريدني أن أعود إلى البيت في أسرع وقت لكنها تعلم أنني مع المنتخب، وكانت ترغب في الحضور إلى هنا ولكن طول ساعات السفر تسبب في عدم مجئ الأسرة. أتصل بهم باستمرار ومكة دعت لي من أجل الفوز بالبطولة وطالما دعت فالموضوع منتهٍ وإن شاء الله سنفوز”.

وبشأن مباراة اليوم قال “فزنا على 3 منتخبات مرشحة للفوز بالبطولة بالرغم من الصعوبات والإصابات التي تعرّض لها الفريق، والجميع يمتلك الروح من أجل الفوز، ومباراة السنغال ستكون حياة أو موت وسنلعب المباراة بعقلية البطل وإن شاء الله سنفوز”.

وتحدّث عن خسارة نهائي البطولة نفسها في 2017 قائلًا “كانت هناك صعوبات خلال مباراة 2017، ولكن مع وجود 5 تبديلات في المباراة أعتقد أن الفريق استطاع أن يحصل على شيء من الراحة، وأتمنى أن ننجح في مواجهة الغد وتحقيق البطولة”.

وبشأن ما إذا كانت هذه البطولة ستؤدي إلى فوزه بلقب أفضل لاعب في العالم، قال صلاح “كل ما أركز فيه حاليًّا هو أن أقدم أفضل شيء مع المنتخب والفوز بالبطولة سواء حصلت على جائزة أفضل لاعب أو لا، والوقت لا يزال مبكرًا على هذا الحدث، لكني حاليًّا لا أطلب من اللاعبين سوى تقديم نفس أداء المباريات الماضية”.

ولن تكون المواجهة بين المنتخبين المصري والسنغالي هي الأخيرة في المستقبل القريب، إذ هناك مباراتان مهمتان بينهما في مارس/آذار المقبل ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويواجه المنتخب الوطني المصري نظيره السنغالي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة في استاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.