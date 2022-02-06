ترك رسالة مؤثرة.. انتحار طبيب مصري وشاهد عيان يروي تفاصيل اللحظة الأخيرة (فيديو)

انتحر طبيب نساء وتوليد مصري يوم الجمعة، إثر دخوله في حالة اكتئاب حاد بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقرر الطبيب نشأت العربي (66 عامًا) إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شقته بالطابق السابع في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وترك رسالة مؤثرة اعتذر فيها لأسرته وأصدقائه ومرضاه.

وكتب الطبيب في رسالته “الارتفاع الشديد بضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها. المعاناة فوق احتمالي والآلام لا تفارقني ليل نهار. أعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى”.

وروى شاهد عيان على واقعة انتحار الطبيب تفاصيل الحادثة، مشيرًا إلى أنه كان جالسًا في مقهى بمنطقة فيصل بعد أدائه صلاة الجمعة، وفي تمام الساعة الثالثة سمع صوت شيء يرتطم بالأرض.

وأضاف لأحد المواقع المحلية “فجأة لقيت جثة وقعت جنبي، أنا متوقعتش أنه انتحر كنت فاكره كان بيركب حاجة ووقع، وعرفت التفاصيل بعد ما اتصلت بالشرطة”.

وكان قسم الشرطة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طبيب نساء وتوليد من شقته بالطابق السابع مما أدى إلى وفاته.

التعب النفسي أكبر بكتير مما تتخيل

والضغوطات النفسية قاتلة فعلياً

د/ نشأت العربي

طبيب واستشاري امراض النساء

مر بأزمة نفسية حادة جعلته ينتحر أمس بإلقاء نفسه من الدور التاسع

رحمه الله وغفر له.. pic.twitter.com/b1qcqTQDxg — Omar Mogahed (@Omar_Mogahed_) February 5, 2022

وتوصلت التحريات إلى أن الطبيب المتوفى يقيم مع والده (93 عامًا)، ولم يسبق له الزواج من قبل أو الإنجاب، وأنه كان يمر بحالة اكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة خشية تقدمه في السن وعدم وجود أحد يقوم على رعايته.

وتابعت التحريات أن الطبيب اتصل بزوج شقيقته واستدعاه قبل الواقعة، ثم اجتمع بوالده وزوج شقيقته وسكرتيرة عيادته وخادمة، وأفصح لهم بدخوله في حالة اكتئاب شديدة ثم تركهم ودخل غرفته عدة دقائق، ليفاجأوا بعد ذلك بأنه ألقى بنفسه من الطابق السابع.