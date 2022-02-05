وسط مخاوف من غزو روسي.. أوكرانيا تجري تدريبات بصواريخ أمريكية مع استمرار شحن المساعدات العسكرية

أجرت القوات الأوكرانية مناورات عسكرية، الجمعة، في قاعدة (يافوريف) العسكرية في غرب أوكرانيا باستخدام صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق ومعدات عسكرية أخرى قدمتها الولايات المتحدة في إطار صفقة قيمتها 200 مليون دولار.

وأطلق الجنود -ارتدى بعضهم زيا أبيض مموها- صواريخ أو وقفوا يتابعون إطلاقها في حين انطلقت مركبات عسكرية في منطقة يغطيها الجليد.

وتسلمت أوكرانيا شحنات طائرات من المساعدات العسكرية الأمريكية، بينما تستعد لهجوم محتمل بعد أن حشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الماضية، وتنفي موسكو اعتزامها شن مثل هذا الهجوم.

وقال أندري بيستيوك المتحدث باسم الأركان العامة للجيش الأوكراني “ستساعدنا هذه الأسلحة في وقف المركبات العسكرية وإلحاق الضرر بها، وستتيح لنا في المناطق الحضرية تدمير المباني التي يختبئ فيها العدو”.

وقال جندي غطى وجهه ولم يكشف عن اسمه “إذا كنت تريد السلام استعد للحرب”.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه من المتوقع أن تصل قريبا شحنة الطائرة التالية من الأسلحة الأمريكية.

من جهتها ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف نفى، الجمعة، مزاعم الولايات المتحدة بأن موسكو تلفق تسجيل فيديو كذريعة لشن حرب في أوكرانيا ووصف الأمر بأنه “هراء”.

وقالت واشنطن إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا وضعت خطة لاستخدام شريط فيديو ملفق يظهر آثار انفجار استهدف مواطنين روسا كذريعة لغزو.

جندي أوكراني يقوم بواجب المراقبة في المنطقة الحدودية مع روسيا (الأناضول)

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا لكنها تنفي التخطيط لغزو، وطالبت واشنطن وحلف شمال الأطلسي بضمانات بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي، الجمعة، على ضرورة أن يوجه الحلفاء الغربيين رسالة “واضحة وقوية” إلى روسيا حول عواقب أي غزو جديد لأوكرانيا.

وجاء في بيان بريطاني أن الزعيمين اتفقا أيضا على أهمية الحوار مع روسيا واتفقا على أن يسعيا إلى استعمال جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء التوتر الراهن.

وجاء في البيان “أبرز رئيس الوزراء والمستشار شولتس حاجة الحلفاء لتوجيه رسالة واضحة وثابتة إلى روسيا شاملة عواقب أي غزو روسي جديد لأوكرانيا”.

وأضاف “اتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا ومع الشركاء الدوليين الآخرين على مجموعة شاملة من العقوبات، وشدد رئيس الوزراء على أن تلك العقوبات يجب أن تكون جاهزة للتطبيق فورا في حالة حدوث توغل روسي جديد في أوكرانيا”.