عاصفة شتوية تجتاح عدة ولايات أمريكية وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف

انقطعت خدمات الكهرباء ، يوم الجمعة، عن مئات الآلاف من المنازل والشركات بعد أن تسببت عاصفة شتوية في هطول أمطار وتساقط كثيف للثلوج في جزء كبير من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين يهدد طقس أسوأ أجزاء من السهول الكبرى ونيو إنجلاند.

وذكر موقع (باور أوتدج) الإلكتروني أن أكثر من 370 ألف مشترك انقطع عنهم التيار الكهربي في ولايات تكساس وأركنسو وتنيسي مرورا بأوهايو ونيويورك بعد أن ضربت عاصفة ثلجية أعمدة الكهرباء وأطاحت بالأشجار في المنطقة، الخميس.

وقال مسؤول بخدمات الكهرباء والغاز والمياه في ممفيس إن أكثر من 130 ألفا من العملاء انقطع عنهم التيار الكهربي وإن عودته يمكن أن تستغرق أياما.

⚠ A winter weather advisory is in effect until 6 am Friday. A light wintry mix will continue off and on overnight. Impacts include difficult travel. Gusty winds could knock down ice-covered trees causing additional power outages. #tnwx #mswx #mowx #arwx #midsouthwx pic.twitter.com/qFAjHExHup — NWS Memphis (@NWSMemphis) February 4, 2022

وقالت الشركة على تويتر “نعلم أنكم قلقون وتريدون أن تعرفوا متى تعود إليكم الكهرباء، لا بد من رفع الأنقاض قبل أن تتمكن الأطقم من إعادة التيار”.

We know you are anxious and want to know when your power will be restored. It may take days. Please know, we are working as quickly and safely as possible to restore power to your home and ours. Debris must be cleared before crews can restore power. #MLGW #ServingYouIsWhatWeDo pic.twitter.com/ugzdfBr4XK — MLGW (@MLGW) February 4, 2022

وأفاد موقع (فلايت أوير) الإلكتروني الذي يتتبع رحلات الطيران أن شركات الطيران ألغت قرابة 3000 رحلة، أمس الجمعة، بعد أن ألغت أكثر من 5000 رحلة أخرى، الخميس.

وكانت شركات الطيران قد واجهت حالة عطل شامل منذ ما قبل عيد الميلاد بسبب سوء الأحوال الجوية وتفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بين أطقمها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن التحذيرات الصادرة من الرياح الباردة ستظل سارية في تكساس والسهول الكبرى حيث تشير التنبؤات إلى درجات حرارة من رقم واحد أو تحت الصفر.

وحذرت من أن هبات الرياح الباردة يمكن أن تتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم في وقت قصير ما لم تُتخذ الاستعدادات الكافية لتوقي ذلك.

New portable generator owner? Take great care to follow your generator’s operating instructions. Carbon monoxide can build up if it is running too close to the garage or home. pic.twitter.com/8Gr3FfqYUi — National Weather Service (@NWS) February 4, 2022

وأضافت أن التحذيرات من العاصفة الشتوية والتنبيهات الخاصة بها ستظل سارية أيضا في تنيسي وكنتاكي مرورا بنيويورك وبنسلفانيا حتى نيو إنجلاند حيث من المتوقع أن يتسبب تساقط الثلوج والأمطار الثلجية بصعوبات في السفر.

وقال أحد الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة الشتوية ستنتهي أخيرا في الساحل الشرقي بحلول اليوم السبت، لكن البرودة الشديدة ستستمر وإن بعض درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى أرقام قياسية في جنوب وسط الولايات المتحدة.