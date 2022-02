عاصفة شتوية تجتاح عدة ولايات أمريكية وتقطع الكهرباء عن مئات الآلاف

انقطعت خدمات الكهرباء ، يوم الجمعة، عن مئات الآلاف من المنازل والشركات بعد أن تسببت عاصفة شتوية في هطول أمطار وتساقط كثيف للثلوج في جزء كبير من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين يهدد طقس أسوأ أجزاء من السهول الكبرى ونيو إنجلاند.

وذكر موقع (باور أوتدج) الإلكتروني أن أكثر من 370 ألف مشترك انقطع عنهم التيار الكهربي في ولايات تكساس وأركنسو وتنيسي مرورا بأوهايو ونيويورك بعد أن ضربت عاصفة ثلجية أعمدة الكهرباء وأطاحت بالأشجار في المنطقة، الخميس.

وقال مسؤول بخدمات الكهرباء والغاز والمياه في ممفيس إن أكثر من 130 ألفا من العملاء انقطع عنهم التيار الكهربي وإن عودته يمكن أن تستغرق أياما.

⚠ A winter weather advisory is in effect until 6 am Friday. A light wintry mix will continue off and on overnight. Impacts include difficult travel. Gusty winds could knock down ice-covered trees causing additional power outages. #tnwx #mswx #mowx #arwx #midsouthwx pic.twitter.com/qFAjHExHup

وقالت الشركة على تويتر “نعلم أنكم قلقون وتريدون أن تعرفوا متى تعود إليكم الكهرباء، لا بد من رفع الأنقاض قبل أن تتمكن الأطقم من إعادة التيار”.

We know you are anxious and want to know when your power will be restored. It may take days. Please know, we are working as quickly and safely as possible to restore power to your home and ours. Debris must be cleared before crews can restore power. #MLGW #ServingYouIsWhatWeDo pic.twitter.com/ugzdfBr4XK

— MLGW (@MLGW) February 4, 2022