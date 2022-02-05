بتهمة الاتجار بالبشر.. النيابة المصرية تحيل رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام في مصر بإحالة رجل الأعمال المالك السابق لشبكة قنوات (سي بي سي) الخاصة ولقنوات وشركات أخرى محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار بالبشر.

وأوضح بيان للنيابة العامة اليوم السبت، أن “الضحايا هنّ 7 فتيات، وأن المتهم هتك عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن”.

وبحسب البيان فإن “التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه”.

وأضاف “كانت شهادة الشهود الـ13 ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن “فحص هاتف المتهم أسفر عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه”.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من المختصّ بوزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهن من المتهم، وفق البيان ذاته.

محمد الأمين رجل أعمال مقرب من السلطات المصرية (مواقع)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت مطلع الشهر الماضي إلقاء القبض على محمد الأمين على خلفية عدة تهم مرتبطة بالاتجار بالبشر وهتك العرض والاعتداء الجنسي على فتيات يتيمات في دار أيتام.

وأصيب المصريون بصدمة من لائحة الاتهامات وأقوال الضحايا في القضية التي فجرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام.

وقالت الوزارة في بيان حينها إنها “بادرت فورا بإغلاق مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون”.

وأضافت “لم يكن في مقدورنا الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منا بسير التحقيق والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة”.

ومحمد الأمين رجل أعمال مقرب من السلطات، وكان شريكا في كل من فضائيتي (النهار) و(النهار دراما)، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة (عامر جروب) العقارية.

وفي عام 2014 عين محمد الأمين عضوًا بمجلس أمناء صندوق (تحيا مصر) المختص بتنفيذ مشروعات تنموية، وذلك بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي.