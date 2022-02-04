كلوب يعلّق على وصول صلاح وماني لنهائي بطولة الأمم الأفريقية

أبدى الألماني يورغن كلوب مدرّب ليفربول الإنجليزي سعادته البالغة بوصول نجمي فريقه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “هذا إنجاز رائع لكليهما بتأهلهما إلى النهائي”.

وأضاف “نابي كيتا (لاعب ليفربول والمنتخب الغيني) لعب أيضا في البطولة بصورة استثنائية، ولكن لسوء الحظ غاب عن اللقاء الحاسم بسبب الإيقاف، ولولا ذلك أعتقد أن غينيا كانت تملك فرصة أكبر للاستمرار في البطولة”.

كلوب يعبّر عن سعادته البالغة بوصول صلاح ومانيه لنهائي أمم إفريقيا 👏#كأس_أمم_أفريقيا #مصر_السنغال https://t.co/mdblJLwFZh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2022

وتابع كلوب “حتى الآن هذه بطولة ناجحة جدا للاعبينا ونشعر بحماس كبير، ولكن لن يكون ذلك سهلا لأن علينا أن نشاهد المباراة. وفي النهاية أحد اللاعبين سيكون سعيدا للغاية والثاني سيكون حزينا، لديهما فرصة جيدة لتحقيق إنجاز كبير للغاية”.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية من البطولة، وذلك عقب تغلبه على نظيره الكاميروني 3-1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، ليلتقي بنظيره السنغالي بعد غد الأحد في المباراة النهائية.

وكان منتخب السنغال حسم بطاقة العبور الأولى إلى النهائي أول من أمس الأربعاء بعد تفوقه على بوركينا فاسو 3-1.

وستكون المباراة النهائية أول مواجهة مصيرية من 3 مواجهات بين منتخبي مصر والسنغال خلال نحو شهرين، إذ يلتقيان في مواجهتين فاصلتين أخريين، نهاية مارس/آذار المقبل، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم.