غانتس يوقّع في البحرين أول اتفاقية دفاعية لإسرائيل مع دولة خليجية

وقّعت إسرائيل اتفاقية دفاعية مع البحرين، الخميس، في أول خطوة من نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المنامة وأبوظبي قبل أكثر من عام.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس خلال أول زيارة له للبحرين، إن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب من شأنها أن ترتقي بعلاقة البلدين إلى “آفاق جديدة”.

Honored to have met H.M King Hamad bin Isa Al Khalifa and H.H. Crown Prince Salman bin Hamad after signing a historic defense MOU between Israel and Bahrain. We deepened ties, expanded the scope of the Accords, and shown that we stand united in facing challenges and opportunities pic.twitter.com/amYdhw0zwi

وتابع “بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات التطبيع، توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة”.

وكتب غانتس في تغريدة على تويتر أنه “على خلفية التهديدات البحرية والجوية المتزايدة، صار تعاوننا الوثيق أشد أهمية من أي وقت مضى”.

ونقل بيان عنه أن “تعميق التعاون سيمكننا من الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين”.

وأضاف “أكدنا مرة أخرى التزامنا بالوقوف متحدين في الدفاع عن سيادة شركائنا الإقليميين بالإضافة إلى السلام والاستقرار في المنطقة”.

Your Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa – thank you for hosting us so graciously. We are humbled and honored. We will continue working together to ensure the stability and prosperity of the region. pic.twitter.com/56hF3mch3W

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) February 3, 2022