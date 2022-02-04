أردوغان: تركيا وإسرائيل يمكنهما العمل معًا لنقل الغاز إلى أوربا

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الجمعة، إن بإمكان تركيا وإسرائيل العمل معًا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوربا، وإن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات الشهر المقبل.

وقال أردوغان للصحفيين -خلال رحلة عودته من العامة الأوكرانية كييف- إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ منتصف الشهر القادم لتركيا، مضيفًا أن أنقرة تجري محادثات أيضًا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.

وتعمل تركيا على إصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة مع إسرائيل ودول أخرى في إطار مسعى بدأ في 2020 في تهدئة واضحة بعد سنوات من العداء.

وفي نفس الحديث اتهم أردوغان دول الغرب بمفاقمة الأزمة الروسية الأوكرانية كما انتقد تعاطي الرئيس الأمريكي جو بايدن معها قائلًا “مع الأسف فإن الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة نحو حل هذه المسألة. يمكنني القول إنهم يفاقمون الأمور وحسب”، مضيفًا أن بايدن “لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية”.

وتابع “أنظار العالم موجهة للتطورات في دونباس والمناطق الحدودية، آمل ألا يفارق السلام المنطقة”، وأكد أن يرغب في عقد اجتماع رفيع بين بوتين وزيلينسكي.

واستطرد قائلًا “في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي ببوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.