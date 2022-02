وسم”#أنقذوا_ريان” يتصدر في المغرب والحكومة تقدم سيناريوهات الإنقاذ (فيديو)

تصدر وسم #أنقذوا_ريان منصة تويتر في المغرب، الخميس، تزامنًا مع مواصلة السلطات جهودها لإنقاذ الطفل الذي علق في بئر بعمق 32 مترًا، شمالي البلاد.

وما زالت قوات الدفاع المدني تواصل جهودها من أجل إنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات منذ الثلاثاء الماضي.

#انقذوا_ريان يواصل تصدر المنصات العربية تزامناً مع جهود إنقاذ الطفل المغربي بعد أكثر من 30 ساعة من سقوطه في بئر عميقة #المغرب pic.twitter.com/TkflRHGBJZ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 3, 2022

وتستعمل السلطات المغربية 5 جرافات لحفر بئر موازية لأخرى يقبع فيها ريان، في وقت تستمر محاولات نزول مستغورين، لكنهم وجدوا صعوبات في الوصول إليه بسبب القطر الصغير للبئر.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في المغرب مع واقعة الطفل الذي سقط في البئر الواقعة بمنطقة “تمروت” في إقليم شفشاون منذ، الثلاثاء الماضي، دون معرفة ملابسات الحادث.

More than 30 hours, a 5 years-old child named Rayan, fell into a deep well Now we're all praying for good news May ALLAH protect and keep him safe #أنقذوا_ريان

pic.twitter.com/ssZUAT7FlW — MANAL 🇲🇦 ' MꓥⱯERIꓛK 🖤' (@9_ailee_8) February 3, 2022

اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ — 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022

a 5-year-old Moroccan child fell into the dry Sunda well at a depth of 32 meters having a very small diameter. There are attempts to get it out, but it remains weak in the race of time.#SaveRyan#انقذوا_ريان pic.twitter.com/XTUipa7RDQ — aymanelrefaee (@aymanelrefaee1) February 3, 2022

This way, Ryan can be saved Dig parallel to a little more depth and pull the child at a mile#انقذوا_ريان pic.twitter.com/nerY8T8rVo — aymanelrefaee (@aymanelrefaee1) February 3, 2022

a 5-year-old Moroccan child fell into the dry Sunda well at a depth of 60 meters having a very small diameter. There are attempts to get it out, but it remains weak in the race of time. Make Rayan’s case your priority today!#SaveRyan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/yNvX5MAEwu — العنزي توك (@ttyytttyyy2019) February 3, 2022

ومما صعّب عملية الإنقاذ القطر الصغير للبئر (ثقب مائي) الذي لا يتعدى 30 سنتيمترًا.

وأظهرت كاميرا تم إيصالها إلى الطفل ريان أنه لا يزال على قيد الحياة، في وقت يتم إمداده بالأوكسجين للبقاء حيًا.

وحتى منتصف، يوم الخميس، لا يزال ريان عالقًا داخل البئر وسط تواصل الجهود لإنقاذ حياة الطفل الذي تحظى قضيته باهتمام واسع من طرف الرأي العام المغربي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس إن المجلس الحكومي الذي انعقد منتصف اليوم الخميس، ناقش موضوع إنقاذ الطفل ريان، حيث قدّم وزير الداخلية مداخلة في الموضوع.

وقال “هذا موضوع مأساوي على المستوى النفسي، ونحن في وضعية أهل الطفل ريان الذين ينتظرون الفرج”.

وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة بعدم التشكيك في التوفر على الآليات اللازمة لإنقاذ الطفل ريان، قائلًا “لا يوجد لدينا مشكل الآليات ولدينا الإمكانيات والتجربة للتدخل وهذا ما يتم القيام به”.

أحد أجهزة الرصد المتطورة التي اعتمدتها الحكومة المغربية لإنقاذ ريان (مواقع التواصل)

وأضاف أن اللجان المشرفة على الإنقاذ وضعت سيناريوهات، تحت متابعة وزير الداخلية ووزير والصحة والحماية الاجتماعية وتحت إشراف رئيس الحكومة؛ من بينها توسيع قطر الثقب المائي، ولكن هناك مخاوف من انجراف التربة وتهديد حياة الطفل ريان.

الحكومة المغربية قالت إنها تتوفر على الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف الطفل ريان (مواقع التواصل)

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن المشكلة الثانية التي تصعّب عملية إنقاذ الطفل ريان، تكمن في كثافة المواطنين الذين يحجون إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر صعّب مأمورية لجان الإنقاذ التي قال إنها تشتغل في ظروف صعبة.