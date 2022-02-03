كيف وصلت طائرة السادات إلى سلاح الجو الإسرائيلي؟

استخدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الطائرة ذاتها التي وصل فيها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 للوصول إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي تحط فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في دولة خليجية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

زيارة تاريخية للبحرين.لأول مرة يصل وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى المنامة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو 🇮🇱 والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله نظيره البحريني اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي 🇧🇭 ومن المقرر ان يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في المملكة📸/MODElad Malka pic.twitter.com/KE6PHZNMQj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 2, 2022

وقالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي اشترى الطائرة الرئاسية المصرية في العام 2011 من شركة طيران مدنية سلوفينية.

ولم توضح وسائل الإعلام الإسرائيلية رمزية استخدام غانتس لهذه الطائرة في رحلته التي لم يعلن عنها مسبقًا لأسباب وصفتها وسائل الإعلام “بالأمنية”.

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى #البحرين اليوم، على متن طائرة طائرة بوينج 707-366C من القوات الجوية الإسرائيلية، وهي نفس الطائرة التي استخدمها سابقًا رئيس #مصر محمد أنور السادات، عند زيارته تل أبيب في 19/11/1977! #الوفاق_نيوز pic.twitter.com/7Jivh1I7en — الوفاق نيوز (@alwfaqnews) February 3, 2022

وقال موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري إن الطائرة التي أقلت غانتس في أول زيارة رسمية له إلى البحرين “هي نفس طائرة البوينغ 707 التي استخدمها الرئيس المصري أنور السادات في رحلته التاريخية إلى إسرائيل في عام 1977 مستهلًا رسميًا عملية السلام بين مصر وإسرائيل”.

موقع "واي نت" العبري: غانتس والوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن الطائرة التي نقلت أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977.

خبر يدرس في مناهج السياسة. منقول — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) February 3, 2022

وأضاف “في عام 2005، باع الجيش المصري الطائرة لشركة طيران مدنية ثم باعتها لسلاح الجو الإسرائيلي عام 2011 والذي حوّل طائرة الركاب إلى (طائرة تَزَوُّد بالوقود) ولا تزال مستخدمة حتى اليوم”.

وتابع “طار غانتس إلى المنامة فوق المملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وهي أول مرة تهبط فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحرين”.

وتطابقت المعلومة ذاتها مع ما نشرته صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية التي قالت “كانت الطائرة في الأصل قيد الاستخدام من قبل القوات الجوية المصرية، وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 على متنها الرئيس المصري أنور السادات الذي جاء لبدء عملية السلام مع إسرائيل”.

وأضافت “اشترت إسرائيل الطائرة في عام 2011 من شركة مدنية ووضعتها في الخدمة مع السرب 120 لسلاح الجو”.

الطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين من طراز "بوينغ 707"، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي الطائرة نفسها التي نقلت الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، إلى دولة الاحتلال عام 1977. — Imad Abu Elroos (@emadaboelrous8) February 2, 2022

وأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية المعلومات المذكورة حيث قالت إن الطائرة بوينج 707 التي وصل عليها وزير الدفاع إلى المنامة “لها ماضٍ مميز”.

وأوضحت “منذ أن اشترتها مصر لأول مرة في الخمسينيات (من القرن الماضي) تم تمييزها برقم الذيل 01 وخدمت الرئيس المصري”.

وأضافت “في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، هبطت الطائرة في مطار اللد (بن غوريون) وعلى متنها الرئيس المصري محمد أنور السادات في أول زيارة تاريخية له إلى إسرائيل والتي أطلقت عملية السلام بين الأعداء الألداء”.

البعد الرمزي عند الاحتلال جاهز وحاضر دائما…

اختار وزير الحرب بيني غانتس أن يصل البحرين على متن طائرة تابعة لسلاح الجو، وقد كانت مستخدمة في الأساس من القوات الجوية المصرية، وهبطت لأول مرة في فلسطين المحتلة عام 1977 وعلى متنها السادات، لكن الاحتلال اشتراها في 2011 من شركة مدنية! pic.twitter.com/sQQXYi3Ghr — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) February 3, 2022

وتابعت “في عام 2005، تم تحويل الطائرة للاستخدام التجاري من قبل خدمة التزود بالوقود السلوفينية (أوميغا إير) قبل وضعها في الخدمة في سرب سلاح الجو الإسرائيلي رقم 120 في عام 2011”.

ولم تُصدر مصر تعقيبًا رسميًا حول ما ذكرته الصحف الإسرائيلية.

ووصل غانتس إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين ويوقّع خلالها على اتفاقيات أمنية.

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا في العام 2020، عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وزير الدفاع الإسرائيلي ( #بيني_غانتس)

يستقل طائرة الراحل#أنور_السادات لتحمله إلى #البحرين

وأكدت تقارير أن الطائرة وصل بها السادات إلى #إسرائيل 1977وفق التقارير اشترت إسرائيل الطائرة من شركة خاصة عام 2001 لتدخل الخدمة ضمن السرب الـ120 من سلاح الجو الإسرائلي — ابراهيم مطرود (@saadfm11) February 2, 2022