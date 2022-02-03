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كيف وصلت طائرة السادات إلى سلاح الجو الإسرائيلي؟

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لدى وصوله إلى البحرين (مواقع التواصل)
3/2/2022

استخدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الطائرة ذاتها التي وصل فيها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 للوصول إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي تحط فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في دولة خليجية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي اشترى الطائرة الرئاسية المصرية في العام 2011 من شركة طيران مدنية سلوفينية.

ولم توضح وسائل الإعلام الإسرائيلية رمزية استخدام غانتس لهذه الطائرة في رحلته التي لم يعلن عنها مسبقًا لأسباب وصفتها وسائل الإعلام “بالأمنية”.

 

وقال موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري إن الطائرة التي أقلت غانتس في أول زيارة رسمية له إلى البحرين “هي نفس طائرة البوينغ 707 التي استخدمها الرئيس المصري أنور السادات في رحلته التاريخية إلى إسرائيل في عام 1977 مستهلًا رسميًا عملية السلام بين مصر وإسرائيل”.

وأضاف “في عام 2005، باع الجيش المصري الطائرة لشركة طيران مدنية ثم باعتها لسلاح الجو الإسرائيلي عام 2011 والذي حوّل طائرة الركاب إلى (طائرة تَزَوُّد بالوقود) ولا تزال مستخدمة حتى اليوم”.

وتابع “طار غانتس إلى المنامة فوق المملكة العربية السعودية على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وهي أول مرة تهبط فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحرين”.

وتطابقت المعلومة ذاتها مع ما نشرته صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية التي قالت “كانت الطائرة في الأصل قيد الاستخدام من قبل القوات الجوية المصرية، وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 على متنها الرئيس المصري أنور السادات الذي جاء لبدء عملية السلام مع إسرائيل”.

وأضافت “اشترت إسرائيل الطائرة في عام 2011 من شركة مدنية ووضعتها في الخدمة مع السرب 120 لسلاح الجو”.

وأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية المعلومات المذكورة حيث قالت إن الطائرة بوينج 707 التي وصل عليها وزير الدفاع إلى المنامة “لها ماضٍ مميز”.

وأوضحت “منذ أن اشترتها مصر لأول مرة في الخمسينيات (من القرن الماضي) تم تمييزها برقم الذيل 01 وخدمت الرئيس المصري”.

وأضافت “في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، هبطت الطائرة في مطار اللد (بن غوريون) وعلى متنها الرئيس المصري محمد أنور السادات في أول زيارة تاريخية له إلى إسرائيل والتي أطلقت عملية السلام بين الأعداء الألداء”.

وتابعت “في عام 2005، تم تحويل الطائرة للاستخدام التجاري من قبل خدمة التزود بالوقود السلوفينية (أوميغا إير) قبل وضعها في الخدمة في سرب سلاح الجو الإسرائيلي رقم 120 في عام 2011”.

ولم تُصدر مصر تعقيبًا رسميًا حول ما ذكرته الصحف الإسرائيلية.

ووصل غانتس إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين ويوقّع خلالها على اتفاقيات أمنية.

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا في العام 2020، عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر