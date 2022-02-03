ترك “أغلى ما يملك”.. طفل ينجو بأعجوبة من القصف في ريف حلب (فيديو)

ترك القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في ريف حلب، الأربعاء، آثارًا مدمرة وكثيرًا من الخراب في المدينة التي فقدت جراء هذا القصف 9 أشخاص فيما أصيب ما يزيد عن 31 آخرين، مع احتمالية ارتفاع هذا العدد خلال الساعات المقبلة.

حين تعالت أصوات القذائف، ذهب وترك ألعابه التي هي أغلى ما يملك، داخل منزله في مدينة #الباب بريف #حلب الشرقي، أثناء القصف الذي استهدف المدينة عصر اليوم الأربعاء 2 شباط، نجا هذه المرة لكن من يضمن له النجاة مرة ثانية من هذه الهجمات الإرهابية.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/eVLiFsWKas — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 2, 2022

ووسط هذا الدمار، ومن بين رائحة الموت نجا طفل بأعجوبة حين تعالت أصوات القذائف، فذهب تاركًا ألعابه داخل المنزل ليجد مكانا آمنًا ومختبئًا.

ونشر الدفاع المدني السوري على تويتر صورة توثّق اللحظة التي غادر فيها الطفل تاركًا “أغلى ما يملك” وهي ألعابه هربًا من القذائف وخوفًا من الموت.

وأرفق الدفاع المدني الصورة بعبارة “حين تعالت أصوات القذائف ذهب وترك ألعابه التي هي أغلى ما يملك داخل منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي أثناء القصف الذي استهدف المدينة عصر اليوم الأربعاء 2 (فبراير) شباط”.

مجزرة في مدينة #الباب شرقي #حلب راح ضحيتها 9 مدنيين وجرح 30 آخرون، بقصف مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 2 شباط.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/XKhrSkLsTX — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 2, 2022

وأضاف “نجا (الطفل) هذه المرة، لكن من يضمن له النجاة مرة ثانية من هذه الهجمات الإرهابية؟”.

وفي السياق، أوضح الدفاع المدني السوري أن القصف الصاروخي “مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية” مشيرًا إلى أنه استهدف “السوق الشعبي في مدينة الباب”، حيث يوجد الكثير من المدنيين.

أكثر من عشرة شهداء وعشرات الجرحى بمجزرة جديدة ترتكبها ميليشيا #PKK بحق المدنيين في مدينة #الباب شرق #حلب بقصف صاروخي استهدف سوق المدينة.#سوريا pic.twitter.com/CyFbMXBnKx — Abdalrhman Ismail (@abdalrhmnIsmail) February 2, 2022

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم إزاء هذا القصف الذي أودى بحياة مدنيين، وأصاب الذعر في نفوس الأطفال والنساء.

وغرّدت وداد حماد على تويتر “لقمةَ العيش أصبحت مغمسة بالدماء”.

وكتب حساب لشخص يدعى مرعي شعبو على تويتر “في أول ليلة من (شهر) رجب. عشرون قتيل و25 جريح في مدينة الباب بقصف من قسد، 6 صواريخ على سوق شعبي”.

في اول ليلة من رجب.عشرين قتيل و 25.جريح في مدينة الباب بقصف من قسد 6 .صواريخ على سوق شعبي — مرعي شعبو (@mryshbw1) February 2, 2022

ونشر المصور مصطفى الساروت لقطات تُظهر حجم الدمار وعلّق عليها “شهداء وجرحى بقصف صاروخي مصدره مليشيا قسد، استهدف مسجد النعساني وقرب مطعم قصور الشام وشارع واكي والمشفى الميداني”.