طائرة مسيرة توقف تدريبات المنتخب المصري عشية مباراته مع الكاميرون

أوقف مدرّب المنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش التدريبات الختامية للمنتخب بسبب ظهور طائرة مسيرة في الأجواء أثناء المران الأخير قبل مواجهة منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وحلقت طائرة (درون) أعلى ملعب التدريبات، مما جعل المدرب البرتغالي يشتكي لمسؤولي الاتحاد الأفريقي اعتقادًا منه أن هدفها التجسس على تدريبات المنتخب بحسب مواقع مصرية.

ونقل أحد المواقع عن مصدر داخل المنتخب قوله إن “كيروش لاحظ وجود طائرة درون أعلى الملعب أثناء التدريبات، فقرّر فورًا إيقاف المران الجماعي”.

وأضاف “كانت هناك مسؤولة من الاتحاد الإفريقي حاضرة للمران، فاشتكى إليها كيروش من الطائرة خوفًا من التجسس على تدريبات المنتخب، لكن مسؤولة الكاف أكدت لكيروش أن الطائرة مجرد مسألة أمنية فقط وليس أكثر من ذلك”.

طائرة "درون" تظهر في مران منتخب مصر وكيروش يوقف التمرين ويشتكي لمسؤولة كاف 🛩️ pic.twitter.com/vR7xjbbZIm — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2022

بدوره أكد السفير المصري لدى الكاميرون مدحت المليجي في تصريحات متلفزة أن تواجد الطائرة في مكان تدريب المنتخب المصري قبل يوم واحد من مباراته مع الكاميرون كانت لأسباب أمنية فقط.

ويحيط بمباراة مصر والكاميرون المقررة إقامتها اليوم الخميس أزمات عديدة، كانت بدايتها تعيين الحكم الغامبي (بكاري غاساما) حكمًا للمباراة، الأمر الذي قوبل باعتراض شديد من قبل مسؤولي اتحاد الكرة المصري.

كما أثارت صحيفة كاميرونية جدلا واسعا بادعائها إيجابية المسحة الطبية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، وهو عكس ما ظهر في المسحة الرسمية للكاف قبل المباراة.

وكذلك اعتبر رئيس اتحاد الكرة الكاميروني (صامويل إيتو) أن مواجهة مصر بمثابة حرب لابد من الفوز بها.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الأولومبي في العاصمة ياوندي.

وتأهلت مصر إلى المربع الذهبي بفوزها على المغرب بهدفين لهدف واحد، في حين فازت الكاميرون على غامبيا بهدفين دون رد.