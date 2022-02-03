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الرئيس الأمريكي: عملية سوريا أزاحت زعيم تنظيم الدولة من ساحة المعركة

الرئيس الأمريكي: عملية الإنزال أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة (الجزيرة - أرشيف)
3/2/2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عملية الإنزال التي نفذتها قوات أمريكية في بلدة أطمة بشمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة.

وغرد الرئيس الأمريكي قائلا إن العملية أزاحت زعيم تنظيم الدولة من “ساحة المعركة”.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: “الليلة الماضية بتوجيهاتي، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا”.

وأضاف البيان “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم تنظيم الدولة. عاد جميع الأمريكيين بسلام من العملية”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي سيلقي بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأسفرت العملية الأمريكية التي جرت بعد منتصف ليلة البارحة واستمرت ساعتين ونصف ساعة عن مقتل 13 شخصا هم 6 أطفال و4 نساء و3 رجال.

المصدر : الجزيرة مباشر