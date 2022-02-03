الرئيس الأمريكي: عملية سوريا أزاحت زعيم تنظيم الدولة من ساحة المعركة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عملية الإنزال التي نفذتها قوات أمريكية في بلدة أطمة بشمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة.

وغرد الرئيس الأمريكي قائلا إن العملية أزاحت زعيم تنظيم الدولة من “ساحة المعركة”.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: “الليلة الماضية بتوجيهاتي، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا”.

وأضاف البيان “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم تنظيم الدولة. عاد جميع الأمريكيين بسلام من العملية”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي سيلقي بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأسفرت العملية الأمريكية التي جرت بعد منتصف ليلة البارحة واستمرت ساعتين ونصف ساعة عن مقتل 13 شخصا هم 6 أطفال و4 نساء و3 رجال.