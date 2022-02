الرئيس الأمريكي: عملية سوريا أزاحت زعيم تنظيم الدولة من ساحة المعركة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عملية الإنزال التي نفذتها قوات أمريكية في بلدة أطمة بشمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة.

وغرد الرئيس الأمريكي قائلا إن العملية أزاحت زعيم تنظيم الدولة من “ساحة المعركة”.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022