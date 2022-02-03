“افتقار للموارد وإهمال متعمّد”.. الجزيرة مباشر ترصد أحوال قرى عكار اللبنانية (فيديو)

أبرزت العاصفة الثلجية الأخيرة التي ضربت شمالي لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة داخل قرى أصبحت تفتقر إلى المتطلبات الحياتية الضرورية، وفق ما رصدته كاميرا الجزيرة مباشر.

وروى مواطنون في قرى عكار الجبلية معاناتهم مع قسوة الطقس وقال أحدهم “نحن نمر بأيام صعبة حقًّا، فإذا أردنا أن نشعل التدفئة من الصباح للمساء نحتاج تانك مازوت قيمته 400 ألف ليرة (264 دولارا) ، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور في لبنان مليون ليرة (660.6 دولارا)”.

وقال آخر “من لا يملك القدرة على شراء المازوت أو الحطب يعاني جدا في هذه الأيام الشديدة البرودة”.

وتتجاوز طبقة الثلوج في معظم أنحاء المنطقة أكثر من مترين، في ظل ضعف الإمكانات لتأمين مستلزمات القرى، فضلا عن إهمال تنظيم السياحة في أجمل مناطق لبنان.

يقول أحد المواطنين “لا بد من وجود مركز للثلوج هنا تديره وزارة الأشغال لتوفير جرافات للثلوج”، ويؤكد آخر أن “الإهمال متعمد منذ عشرات السنوات لهذه المنطقة التي تعد من أفضل المناطق السياحية في لبنان والشرق الأوسط”.

وكانت تراكم الثلوج قد بلغ هذا الأسبوع في جبال عكار 4 أمتار ووصل إلى مترين في السهول، كما غطى الثلج بعض البلدات والقرى، مما أدى إلى إغلاق المدارس وانقطاع شرايين التواصل بين هذه البلدات من قرى جبل أكروم على الحدود الشمالية الشرقية إلى (وطى مشمش) عند الجنوب الشرقي من أعالي المحافظة.