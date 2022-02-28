مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: إعطاء بيلاروسيا صفة دولة نووية خطير جدا

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إنه تواصل مع المسؤولين في بيلاروسيا، للاعتراض على الاعتداء من أراضيهم على أوكرانيا.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن إعطاء بيلاروسيا صفة دولة نووية خطير جدا لأنه يعني أن روسيا ستضع السلاح النووي هناك.

وبشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوربي قال إن هذا الأمر يتطلب سنوات وينبغي أن نقدم إجابات عن الأسئلة الملحة الآن وليس عما يتطلب سنوات قادمة.

وأوضح أن أوكرانيا تستطيع الدخول إلى الاتحاد الأوربي مستقبلا ولكن ينبغي الآن التركيز على الاعتداء الحاصل، فلا يمكن للعالم أن يتحمل أن تقوم دولة قوية بسحق دولة مجاورة لها فهذا “قانون الغاب”، على حد تعبيره.

وبشأن اجتماع روسيا وأوكرانيا الجاري الآن قال “إنها خطوة أولى ونحن نشجع هذا الاجتماع”.

على صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال، اليوم الإثنين، وجود خلافات بين دول الاتحاد الأوربي الـ27 بشأن توسيع التكتل، بعدما ناشدت كييف الاتحاد بضمّها إليه في مواجهة الغزو الروسي.

وقال ميشال “ثمة آراء متباينة وحساسيات ضمن الاتحاد الأوربي بشأن توسيعه”، مضيفا أنه سيتعيّن على كييف تقديم طلب رسمي للانضمام لتتوصل الدول الأعضاء بعد ذلك إلى إجماع في هذا الصدد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بوريل استعداد دول أعضاء في الاتحاد الأوربي لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة.

وقال بوريل -عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي سبقته محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا- إن الأخير قال إنه يحتاج إلى طائرات تمتلكها بعض الدول الأعضاء، “وسنوفرها لهم مع أسلحة أخرى لازمة للحرب”.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، إضافة إلى معدات حماية ووقود بخمسين مليونا، في خطوة هي الأولى من نوعها بحسب بوريل.