لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات بين روسيا وأوكرانيا “بلا شروط مسبقة”

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن مسؤولين أوكرانيين وروسا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثات، وهي الأولى منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشنكو.

وقال في بيان “اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء بالقرب من نهر بريبيات”.

وأكد مسؤول أوكراني لوكالة رويترز أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بدأت، فيما قالت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات لم تبدأ لكن الوفدين وصلا إلى مكان الاجتماع.

من جهته، قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن روسيا تخلت عن شروطها المسبقة لإجراء محادثات بعد أن “منيت بانتكاسات عسكرية”، مضيفا أن أوكرانيا ستحضر المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن “هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط”.

وأضاف “تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا”.

نود أوكرانيون في محطة قطارات كييف المركزية (رويترز)

وساطة إسرائيلية

وقال الكرملين في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض خدمات بلاده وسيطا للسلام في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، اليوم الأحد.

وجاء العرض بعد مطالبات أوكرانية مستمرة منذ أشهر لإسرائيل بلعب دور الوساطة مع روسيا. وتربط إسرائيل علاقات طيبة بكل من موسكو وكييف لكن بينيت التزم التحفظ في التصريحات العلنية بشأن المعارك في أوكرانيا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن بينيت أبلغ بوتين بأن إسرائيل “مستعدة للمساعدة في أي وقت وحسبما طلب منها فهي مستعدة للمساعدة في حل الأزمة من خلال تقريب الطرفين”.

وقال جاري كورين المسؤول البارز بوزارة الخارجية لإذاعة كان إن إسرائيل كانت على اتصال بجميع أطراف الصراع.

وتضم إسرائيل مئات الآلاف من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا كما أنها معنية كذلك بأوضاع الجاليتين اليهوديتين الكبيرتين في البلدين.