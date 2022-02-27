شاهد.. سائق أوكراني ينجو من صاروخ روسي سقط أمام سيارته

وثّق سائق أوكراني بكاميرا هاتفه لحظات مرعبة مرّ بها داخل سيارته، إذ نجا من الموت بأعجوبة بعد سقوط صاروخ روسي أمامها.

وأظهرت اللقطات سقوط الصاروخ على إحدى المنشآت البترولية في مدينة خيرسون، مما أدى إلى تطاير الأتربة والحجارة.

سائق أوكراني يمر بلحظات صعبة بعد سقوط صاروخ روسي بالقرب من سيارته في مدينة خيرسون الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا #الحروب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/XGHVpfyKNQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

وارتطمت مخلفات الانفجار بنافذة سيارة السائق، مما أحدث اهتزازًا عنيفًا بدا واضحًا من خلال الفيديو.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما قالت إنه لقطات مصورة لقصف روسي استهدف منشأة نفطية بمدينة فاسيلكيف، مساء أمس السبت.

ونقلت كاميرات مواطنين انفجارًا آخر في خط للغاز بمدينة خاركيف جراء قصف روسي.

وقالت رئيس بلدية فاسيلكيف جنوب غربي كييف إن الصواريخ الروسية أدت إلى إشعال النار بمحطة نفطية في البلدة.