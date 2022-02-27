رئيس أوكرانيا يعلن إنشاء فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده ستنشئ فيلقا “دوليا” أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وقال زيلينسكي في بيان “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”.

وأضاف “يمكن لكل من يريد الدفاع عن الأمن في أوربا والعالم الوقوف إلى جانبنا ضد غزاة القرن الحادي والعشرين”، على حد وصفه.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني الراغبين للانضمام إلى الفيلق الدولي للدفاع عن بلاده إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج.

وأعلن عدد من الدول الأوربية إمداد أوكرانيا بعتاد عسكري متقدم للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وتزايدت وتيرة المساعدات العسكرية التي أعلنت الدول الغربية عن تقديمها للجيش الأوكراني لمساعدتها على مواجهة القوات الروسية.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا شمال شرقي البلاد، الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فيسبوك “اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف”، مؤكدا أن “القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو”. ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.