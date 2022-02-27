حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الرابع لحظة بلحظة (بث مباشر)

قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، اليوم الأحد إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف الأوكرانية.

ونشرت خدمة الاتصالات تسجيلا مصورا للانفجار، الذي كان على شكل عيش الغراب، على تطبيق تيليغرام للرسائل.

ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد. ورغم الحرب تواصل أوكرانيا شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة بلدية فاسيلكيف جنوب غربي العاصمة الأوكرانية كييف إن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة نفطية.

وأضافت رئيسة البلدية ناتاليا بالاسينوفيتش “العدو يريد تدمير كل شيء”.

آخر تطورات اليوم الرابع لحظة بلحظة:

منذ 27 ثانية وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

منذ دقيقة وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

منذ دقيقتين وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

منذ دقيقتين وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على مطار شورنوبايفكا قرب خيرسون جنوب أوكرانيا.

منذ 17 دقيقة رئيس الوزراء الأوكراني يطالب شركتي باي بال ورايكوتن بوقف خدمات الدفع الإلكتروني في روسيا.

منذ 19 دقيقة شركة غوغل تقول إنها ستمنع نشر الإعلانات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

منذ 19 دقيقة نائب رئيس بلدية كييف: العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع الجماعات التخريبية خلال الليل.

منذ 20 دقيقة رئيس الإدارة المدنية لمدينة سومي شرق كييف: مقتل 6 أوكرانيين بينهم طفلة في الهجوم الروسي على أوختيركا.

منذ 21 دقيقة هيئة مراقبة الطاقة النووية الأوكرانية: قصف روسي يصيب مخزنا لحفظ النفايات النووية في كييف لحظة وجود عمال داخله.

منذ 21 دقيقة عمدة مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا: المدينة خاضعة بالكامل لسيطرة القوات الأوكرانية رغم وجود مجموعات تخريبية.

منذ 22 دقيقة رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها.

منذ 22 دقيقة مستشار وزير الداخلية الأوكرانية يقول إن القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف>

منذ 38 دقيقة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية.