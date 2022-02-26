خلال زيارته إلى موسكو.. حميدتي يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي تعزيز التعاون العسكري

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع نائب وزير الدفاع الروسي إليكسندر موفين، اليوم السبت، تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين البلدين.

وقال بيان لمجلس السيادة السوداني إن حميدتى التقى نائب وزير الدفاع الروسي، في إطار زيارة رسمية إلى موسكو.

وتطرقت المباحثات إلى “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة، وتكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية” وفق ما ذكر البيان.

وأشار حميدتي خلال لقائه المسؤول الروسي إلى “الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السودان، والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين”.

من جانبه، أكد موفين التزام بلاده بـ”تعزيز آفاق التعاون والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في جميع المحافل، وفق مبادئ تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية” حسب البيان.

زيارة في ظل وضع محتقن

وبدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الأربعاء، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى العاصمة الروسية موسكو “لتعزيز العلاقات وبحث قضايا إقليمية ودولية”.

وقال تجمّع المهنيين السودانيين في بيان الخميس، إن زيارة حميدتي إلى روسيا “تفتقر للمعايير الدبلوماسية وتخالف الأعراف الدولية” خاصة في ظل الوضع الإقليمي المحتقن في أوربا وشرقها.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني، القائم بأعمال السفارة السودانية بموسكو السفير أونور أحمد أونور والملحق العسكري المكلف العقيد ركن د.أبو بكر عبد القادر. — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) February 26, 2022

وتأتي زيارة حميدتي في ظل عملية عسكرية أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وتجيء الزيارة وسط حركة احتجاجات مستمرة في الشارع السوداني منذ القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفرض فيها حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين.

كما تأتي الزيارة في ظل أزمة اقتصادية حادة وارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية والوقود والكهرباء، وسط احتقان الشارع ومطالبته بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة قتلة المتظاهرين، وفق ما ينادي به المحتجون.