حرب روسيا على أوكرانيا.. هولندا ترسل إلى كييف 200 صاروخ وبايدن يخصص 6 مليارات دولار وزيلينسكي يطلب المزيد

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من وزارة الخارجية الإفراج عن 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد العمليات العسكرية الروسية.

ووجّه بايدن بتخصيص 350 مليون دولار في إطار قانون المساعدات الخارجية للدفاع عن أوكرانيا، وطلب من الكونغرس، تخصيص 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية.

وقالت الحكومة الهولندية اليوم إنها ستقدم، 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي، في حين وافقت وزارة الدفاع التشيكية على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة (8.57 ملايين دولار) لمساعدة أوكرانيا.

الحلفاء سيرسلون أسلحة

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الشركاء الغربيين، سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، وذلك بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا، التحالف ضد الحرب فاعل”.

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني “أنا هنا، لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا” في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

ودعا إلى عدم تصديق المعلومات الكاذبة المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه، وقال “سلاحنا هو الحقيقة، هذه أرضنا، هذه بلادنا، أطفالنا، سندافع عن كل هذا”.

وفي الشأن نفسه طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأمريكي، أمس الجمعة تخصيص مبلغ 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية.

وقالت إدارة الرئيس بايدن، إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس، الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد “الغزو الروسي”.

ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية و3.5 مليارات دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية، وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي فرضت “لمعاقبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا”.

أسلحة هولندية

وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان اليوم السبت إنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن.

وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا “ستقدم هولندا 200 صاروخ (ستينغر) للدفاع الجوي، وتهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن”.

وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.

التشيك ترسل أسلحة وذخيرة

وقالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت اليوم السبت على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون، كرونة (8.57 ملايين دولار) لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وقالت الوزارة إن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا.

وأكدت الوزارة عبر تويتر أن مساعداتها لم تنته بعد، في إشارة إلى أنها سترسل المزيد من المعدات.