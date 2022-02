حرب روسيا على أوكرانيا.. هولندا ترسل إلى كييف 200 صاروخ وبايدن يخصص 6 مليارات دولار وزيلينسكي يطلب المزيد

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من وزارة الخارجية الإفراج عن 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد العمليات العسكرية الروسية.

ووجّه بايدن بتخصيص 350 مليون دولار في إطار قانون المساعدات الخارجية للدفاع عن أوكرانيا، وطلب من الكونغرس، تخصيص 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية.

وقالت الحكومة الهولندية اليوم إنها ستقدم، 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي، في حين وافقت وزارة الدفاع التشيكية على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة (8.57 ملايين دولار) لمساعدة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الشركاء الغربيين، سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، وذلك بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا، التحالف ضد الحرب فاعل”.

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني “أنا هنا، لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا” في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

