“بوتين يغزو” و”دماؤها ويداه”.. صورة مُعلمة أوكرانية تتصدر الصحف العالمية وهذا أبرز ما ورد عن حرب روسيا

كُرست الصفحات الأولى من صحف العالم للأحداث المروعة التي تشهدها أوكرانيا وصور الدمار الذي خلفه الغزو الروسي، وتصدرت صورة امرأة رأسها ملطخ بالدماء العديد منها، ونشرتها صحيفة (الغارديان) تحت عنوان “بوتين يغزو”.

وسلطت صحيفة (الإنبدنت) الضوء على المعلمة الأوكرانية (أولينا كوريلو) البالغة من العمر 52 عاما والتي نجت من ضربة صاروخية أمس عندما تعرض منزلها للقصف ودُمِّر كلّيًّا في تشوخيف بمنطقة خاركيف عندما كانت القوات الروسية تشق طريقها عبر أوكرانيا.

وقالت المعلمة لوسائل إعلام محلية “أنا نفسي مديرة ومعلمة، ودرسنا التاريخ، لكننا لم نعتقد أبدًا أن هذا سيحدث على أرضنا”.

ويبدو أن الصورة ستصبح رمزًا للصراع، إذ تصدرت أيضًا الصفحة الأولى في صحيفة (ذي ميرور) التي قارنت بين المدنية المصابة والرئيس الروسي تحت عنوان “دماؤها ويداه”.

The picture of Olena Kurilo, heavily bandaged over her face and head, has become one of the most striking pictures of the conflict so far. https://t.co/GauplbZKTL

— The Independent (@Independent) February 25, 2022