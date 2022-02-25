“بوتين يغزو” و”دماؤها ويداه”.. صورة مُعلمة أوكرانية تتصدر الصحف العالمية وهذا أبرز ما ورد عن حرب روسيا

كُرست الصفحات الأولى من صحف العالم للأحداث المروعة التي تشهدها أوكرانيا وصور الدمار الذي خلفه الغزو الروسي، وتصدرت صورة امرأة رأسها ملطخ بالدماء العديد منها، ونشرتها صحيفة (الغارديان) تحت عنوان “بوتين يغزو”.

وسلطت صحيفة (الإنبدنت) الضوء على المعلمة الأوكرانية (أولينا كوريلو) البالغة من العمر 52 عاما والتي نجت من ضربة صاروخية أمس عندما تعرض منزلها للقصف ودُمِّر كلّيًّا في تشوخيف بمنطقة خاركيف عندما كانت القوات الروسية تشق طريقها عبر أوكرانيا.

Guardian front page, Friday 25 February 2022: Putin invades pic.twitter.com/byor4AqWCU — The Guardian (@guardian) February 24, 2022

وقالت المعلمة لوسائل إعلام محلية “أنا نفسي مديرة ومعلمة، ودرسنا التاريخ، لكننا لم نعتقد أبدًا أن هذا سيحدث على أرضنا”.

ويبدو أن الصورة ستصبح رمزًا للصراع، إذ تصدرت أيضًا الصفحة الأولى في صحيفة (ذي ميرور) التي قارنت بين المدنية المصابة والرئيس الروسي تحت عنوان “دماؤها ويداه”.

The picture of Olena Kurilo, heavily bandaged over her face and head, has become one of the most striking pictures of the conflict so far. https://t.co/GauplbZKTL — The Independent (@Independent) February 25, 2022

واستخدمت صحيفة (ذي صن) نفس الصيغة تقريبًا بعنوانها “دمها على يديه”.

وتصدرت صورة مقربة للمعلمة المصابة صحيفة التابلويد الألمانية (بيلد)، وتماشت مع عنوانها الرئيسي “دم بوتين”، كما ظهرت في صحيفة (ديلي إكسبرس) في الصفحة الرئيسية تحت عنوان “إعادة رسم خريطة أوربا بالدم”.

وكتبت صحيفة (ديلي ميل) في عنوانها الرئيسي “بوتين يستولي على العاصمة في غضون أيام” ، وأبرزت صورة لأم وطفلها الصغير أثناء محاولتهما الفرار من كييف بالحافلة.

وحملت صحيفة التلغراف العنوان الرئيسي “بدء حرب باردة جديدة بهجوم بوتين”، واحتوت أيضًا على مقال رأي كتبه كاتب العمود (فريزر نيلسون) بعنوان “11 سبتمبر في أوربا” ذكر فيه أن “السذاجة تركتنا معرضين لتهديد بوتين الذي كان يختبئ على مرأى من الجميع”.

وعنونت صحيفة (فاينانشيال تايمز) صفحتها الرئيسية “قوات بوتين تقتحم أوكرانيا” كما احتوت أيضًا على خبر يشير إلى أن القادة السابقين لإيطاليا والنمسا من بين أولئك المستقيلين الآن من مجالس إدارة الشركات الروسية.

أما صحيفة (مترو) فكتبت “الحرب في أوربا” وهي التسمية التي انتشرت عبر وسائل إعلام أوربا كلها. ومن بين الصحف الأخرى التي اختارت هذا العنوان الصارخ صحيفة (سودوتش زايتونغ) الألمانية.

وجاء في صحيفة (لبيراسيون) الفرنسية عنوان مشابه بصفحتها الأولى مع صورة انفجار هائل في أوكرانيا “الحقيقة التي لا يمكن تصورها” لحرب كبرى في أوربا.

وفي إسبانيا كُتب بالصفحة الأولى لصحيفة (إل باييس) “بوتين يشن هجومًا هائلًا على أوكرانيا”.

وتمكنت الصحف الأمريكية من نقل الخبر في طبعاتها يوم الخميس، وكان عنوان صحيفة نيويورك تايمز يقول “روسيا تهاجم كما حذر بوتين العالم وبايدن يتعهد بمحاسبته”، وكتبت صحيفة لوس أنجيليس تايمز “أوكرانيا تحت القصف”.

📰The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'New cold war as Putin strikes'#TomorrowsPapersToday Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/6YRooTgjTJ — The Telegraph (@Telegraph) February 24, 2022