“حرب ستشكل نظاما عالميا جديدا”.. واشنطن بوست: لماذا تجرّأ بوتين على غزو أوكرانيا؟

عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا أمس الخميس أنهى فعليًّا حقبة ما بعد الحرب الباردة، بحسب مقال رأي للكاتب ديفيد إيغانشيوس في صحيفة واشنطن بوست.

وينبغي منذ هذه اللحظة إقامة بنية جديدة للعلاقات العالمية التي ستعتمد ملامحها على نجاح حملة بوتين الوحشية أو فشلها، وفقًا لتعبير الكاتب.

وشبّه الكاتب الأمريكي الهجوم الروسي على أوكرانيا بذلك الذي شنه أدولف هتلر على تشيكوسلوفاكيا عام 1939، لكنه يرى أن بوتين لا يشبه هتلر -حتى الآن- إلا أنه يشاركه هاجسًا مشابهًا يتعلق بتصفية الحسابات بالقوة العسكرية.

ومع غزوه غير المبرر، حطم بوتين القواعد القانونية الدولية التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية، جنبًا إلى جنب مع النظام الأوربي الذي أعقب الحرب الباردة. و”هذا البناء القديم كان يتزعزع، وكان من المقرر استبداله في النهاية” بحسب الكاتب.

وخلص الكاتب إلى أن الهجوم على أوكرانيا سيحدد شكل النظام الجديد القادم: فإذا خسر بوتين معركته لإخضاع أوكرانيا، فسيكون للنظام الجديد أساس متين وواعد، أما إذا فاز بوتين، فإن الحقبة الجديدة ستكون “خطيرة للغاية بالفعل”.

أما الكاتب مارك ثيسين فقد قال بمقال في نفس الصحيفة إن الرئيس الروسي تجرأ على شن غزوه الشامل لأوكرانيا لأنه يؤمن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يخدعه عندما هدد بعواقب وخيمة.

Putin gambled that Biden was not willing to risk sanctioning his lucrative energy exports, and thus driving up energy prices for U.S. consumers just months before the midterm elections. The bet paid off. https://t.co/Lqg0bPF7J9

— Marc Thiessen (@marcthiessen) February 25, 2022