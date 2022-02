مدنيون أوكرانيون يواجهون المدرعات ويتدربون على صناعة قنابل المولوتوف لصد الغزو الروسي (فيديو)

لم يأبه المدنيون في أوكرانيا لضراوة القتال وصعوبة الحرب وعزم بعضهم علي مشاركة الجنود تضحياتهم والبدء في التدريب على حمل الأسلحة وحتى إعداد قنابل المولوتوف وفق الطرق البسيطة البدائية للتصدي للغزو الروسي.

وحرص المدنيون على تقديم المساعدة للجنود داخل مراكز التدريب وتسليم الأسلحة إليهم بالإضافة إلى مشاركة كافة أبناء الشعب الأوكراني في حملات التبرع بالدماء تعبيرا عن حبهم لوطنهم ومؤازرة الجنود علي خط الجبهة.

وأظهرت لقطات مصورة جهود المدنيين وحرصهم على المشاركة في خطوط الدفاع الأولى عن بلادهم.

وبثت وسائل إعلام وحسابات أوكرانية مقطع فيديو أظهر مجموعة من المتطوعين وهم يتسلمون أسلحة وذخائر بحضور شاحنات ومعدات عسكرية وجنود أوكرانيين في العاصمة كييف.

ويتزامن تداول هذه الصور مع إعلان وزارة الداخلية الأوكرانية توزيع 18 ألف رشاش أو مدفع على متطوعين للتصدي للهجوم الروسي.

وتأتي تحركات المدنيين بعد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كل من لديه خبرة في مجال القتال العسكري الذهاب إلى المراكز المخصصة بهدف التعبئة العامة في خطاب له مع بداية التحرك العسكري الروسي.

وقال زيلينسكي إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلادهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة.

وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشرة والستين من عبور الحدود نظرا لأنهم في سن القتال.

وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مصورة لأحد المدنيين وهو يحاول إيقاف المدرعات الروسية بجسده ويُعيق مروها بأي طريقة في مشهد مؤثر.

وفي مشهد آخر، وقفت امرأة أوكرانية بشجاعة أمام جنود روس في هينيشيسك بمنطقة خيرسون لتسألهم عن سبب قدومهم إلى بلادها وطلبت منهم أن يتركوا الأوكرانيين ليعيشوا بسلام.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Ask them why they came to our land to invade pic.twitter.com/9GnxrT8zHZ — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) February 24, 2022

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها مواقع التواصل تعاون عدد من المدنيين في صناعة قنابل المولوتوف لحماية منازلهم والتصدي للجنود الروس.

وقالت رويترز إن التلفزيون الأوكراني عرض مقاطع فيديو لتعليم السكان كيفية تحضير قنابل المولوتوف.

🇺🇦 Thousands of Ukrainians are getting Firearms and Molotovs in Kyiv area. "We ask citizens to inform about the movement of equipment! Make Molotov cocktails, neutralise the occupier!"#Kyiv #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/oyJ1yOD0WC — Based 🇫🇮 (@Based_FIN) February 25, 2022

وظهر أيضا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو في مداخلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية وهو يحمل رشاشا من نوع كلاشينكوف بجوار القوات الدفاعية المكونة من مدنيين والمتمركزين في العاصمة كييف من أجل الدفاع عنها.

“How long do you think you can hold out?” “Forever.” Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR — CNN (@CNN) February 25, 2022

واصطف أوكرانيون للتبرع بالدم في مدينة (دينبرو) وسط أوكرانيا بعد يوم من الهجوم الروسي الذي راح ضحيته عدد من الأوكرانيين من المدنيين والعسكريين.

ونشرت مواقع أوكرانية رسمية منشورا تطلب فيه من المواطنين الإبلاغ عن تحركات الجيش الروسي وصناعة قنابل مولوتوف لوقف تقدمهم.

وطلبت وزارة الدفاع الأوكرانية صراحة من المدنيين حمل الأسلحة من أجل التصدي للقوات الروسية.

Another day of military training for civilians in Kyiv today. With a Russian attack now possible at any time, the mood today was “noticeably more serious,” one American instructor said. pic.twitter.com/9ua2hJi8mH — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) February 19, 2022

واقتربت قوات روسية، اليوم الجمعة، من العاصمة الأوكرانية من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، وفقًا لما أكده الجيش الأوكراني.

وقالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في مختلف أنحاء أوكرانيا، ما يؤدي إلى زيادة أعداد النازحين.

وصرحت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في إفادة للمنظمة أن “ما لا يقل عن 100 ألف نسمة نزحوا داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم في حين عبر عدة آلاف بالفعل إلى بلدان مجاورة منها مولدوفا ورومانيا وبولندا”.