حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الثاني لحظة بلحظة (بث مباشر)

سُمع دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء، ومع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني، أعلنت كييف التعبئة العامة وأطلقت عملية دفاعية في المناطق الجنوبية وشرق خيرسون.

ومع نهاية اليوم الأول للمعارك في جميع مناطق أوكرانيا، بعد بدء روسيا عملية عسكرية شاملة ضد جارتها فجر الخميس، سيطرت القوات الروسية على جزيرة إستراتيجية ومدينة تشرنوبل النووية، بينما استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على مطار هوستوميل قرب العاصمة كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول “مجموعات تخريبية تابعة للعدو” إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وعائلته الهدف الثاني لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة. وفي وقت سابق، وقع زيلينسكي على مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد لمدة 90 يومًا.

وقدّر القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني خسائر روسيا في اليوم الأول من التدخل العسكري بأكثر من 30 دبابة، ونحو 130 عربة مدرعة، و7 طائرات و6 مروحيات. وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية -مساء الخميس- مقتل 137 شخصًا وجرح 316 آخرين بسبب الغزو الروسي. وتحدثت الأمم المتحدة عن وجود 100 ألف نازح داخل أوكرانيا، وأكدت أن الآلاف غادروها إلى الخارج.

تطورات اليوم التالي “للغزو”.. لحظة بلحظة:

منذ 26 دقيقة زيلينسكي: جميع قواتنا العسكرية والأمنية تقوم بدورها بأقصى حد وعلى الأوكرانيين وقف العدو كل من موقعه.

منذ 26 دقيقة السفير الروسي لدى اليابان: نؤكد على التعامل الآمن والمسؤول مع المنشآت النووية في مناطق نشاط قواتنا.

منذ 25 دقيقة زيلينسكي: القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات.

منذ 25 دقيقة زيلينسكي: يبدو أن العقوبات التي تفرض على روسيا لا تكفي وهذا نلمسه في تصرفاتها اليوم.

منذ 25 دقيقة السفير الروسي لدى اليابان: إدارة بايدن تسعى لإقصاء روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.

منذ 25 دقيقة الجيش الأوكراني: أوقفنا قوات العدو على حدود نهر تيتيريف وقواتنا الجوية تحمي سماء كييف.

منذ 24 دقيقة السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك ضرر على من يفرض العقوبات ومن تفرض عليه.

منذ 24 دقيقة السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك رد روسي شديد على العقوبات اليابانية على روسيا.

منذ 24 دقيقة السفير الروسي لدى اليابان: الأوكرانيون هم من يقررون مستقبل أوكرانيا ولن نحتلها.

أعرب الرئيس الأوكراني #فولوديمير_زيلينسكي عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة. وقال #زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا"، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا". pic.twitter.com/WTbfiCNPDp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022

منذ 24 دقيقة وزير الدفاع الليتواني: روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.

منذ 24 دقيقة الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.

منذ 23 دقيقة رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

منذ 23 دقيقة رويترز: رئيس بلدية ريفن الأوكرانية يقول إن المطار يتعرض لضربة صاروخية ولا أنباء عن أضرار كبيرة.

منذ 23 دقيقة مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في كييف.

منذ 23 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني: تمكنا من هزيمة النازيين وسنهزم هذا العدو كذلك.

منذ 22 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تشهد مثل هذه الهجمات الصاروخية المروعة منذ الهجوم النازي عام 1941.