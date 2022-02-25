وسط الزجاج والحطام.. أوكرانية تردد نشيد بلادها تحديا لقصف روسي أصاب منزلها (فيديو)

أخذت سيدة أوكرانية تنفض مظاهر الدمار عن منزلها الذي تعرض للقصف الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد الهجوم الذي نفذته روسيا فجر أمس الخميس.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، سيدة أوكرانية تقف على نافذة منزلها الذي تضرر بسبب القصف، وهي تمسك في يدها منفضة تزيل بها بقايا الزجاج المتناثر من النافذة.

وفي عزيمة بادية، لكن بوجه حزين وصوت غلبه البكاء، أخذت السيدة الأوكرانية تترنم بالنشيد الوطني لبلادها، وتنظر من خلال النافذة إلى الدمار الذي أحدثه القصف في المنطقة حولها.

استئناف القصف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وإن الضربات أصابت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وأشار إلى أن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون، كما أعلن مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وسُمع دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ومع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني، أعلنت كييف التعبئة العامة.

وندّد وزير الخارجية الأوكراني اليوم الجمعة بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا وأدت إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر “إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف”.

وقال “آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا”.

وشنّت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا أمس الخميس، وتحدثت كييف عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.