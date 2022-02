“أفغانستان بوتين”.. بروكينغز: غزو أوكرانيا قد يكون كارثة جيوسياسية لروسيا في تلك الحالة

قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا أمس الخميس، جادل العديد من المعلقين -منهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت- بشكل مقنع بأن الاحتلال الروسي لمزيد من المناطق الأوكرانية، من شأنه أن يؤدي إلى تمرد مثل ذلك الذي واجهه الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في الثمانينيات، وفق مقال نشره معهد بروكينغز البحثي الأمريكي.

ووفقا لرئيس معهد بروكينغز بروس رايدل -وهي المؤسسة البحثية غير الربحية ومقرها واشنطن العاصمة- فإن الهزيمة في أفغانستان كانت عاملًا رئيسيًا في تفكك حلف وارسو واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في نهاية المطاف، والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها “أكبر كارثة جيوسياسية في القرن”.

ويرى الباحث أنه من المهم أن نفهم كيف هزم المجاهدون السوفيت في الثمانينيات لفهم ما إذا كان يمكن لأوكرانيا تكرار مع فعله الأفغان آنذاك.

إذ قامت المقاومة الأفغانية فعليًا بخوض جميع المعارك ضد الجيش الروسي الذي احتل أفغانستان اعتبارًا من ليلة عيد الميلاد عام 1979. وكانت في مركز العمليات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في لانغلي بولاية فيرجينيا عندما استولى السوفيت على كابول حيث كانت المقاومة هائلة وعفوية، غير أن الأفغان لم يكونوا وحدهم.

