قوات روسيا تتقدم نحو كييف ورئيس أوكرانيا يشكو خذلان الحلفاء ويؤكد “أنا الهدف الأول لبوتين”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون اليوم الجمعة، أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال إن 137 من العسكريين والمدنيين، لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وسُمع دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت به وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء. ومع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني، أعلنت كييف التعبئة العامة وأطلقت عملية دفاعية في المناطق الجنوبية وشرق خيرسون.

الهدف رقم 1 لبوتين وشعور بالخذلان

وتعهد زيلينسكي بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته قوات روسية تتقدم صوب العاصمة، في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن دخول “مجموعات تخريبية تابعة للعدو” إلى كييف، مؤكدًا أنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وأن عائلته الهدف الثاني، لكنه شدد على أنه لن يغادر العاصمة. وفي وقت سابق، وقع زيلينسكي على مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد لمدة 90 يومًا.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ أمس الخميس غزو بلاده، وقال “تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”.

وأضاف فيما يشبه الانتقاد لحلفائه الغربيين “مَن مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدًا. مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ الجميع خائفون”، وذلك في وقت أشار فيه الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

ومع نهاية اليوم الأول للمعارك في جميع مناطق أوكرانيا، بعد بدء روسيا عملية عسكرية شاملة ضد جارتها فجر الخميس، سيطرت القوات الروسية على جزيرة إستراتيجية ومدينة تشرنوبل النووية، واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على مطار هوستوميل قرب العاصمة كييف.

هجوم بالدبابات على كييف

وقال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على العاصمة كييف اليوم الجمعة، مضيفًا أنه قد يكون أصعب يوم في الحرب.

وقال المستشار أنطون هيراشتشينكو إن المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء أجانب.

ودوت صفارات الإنذار، في لفيف بغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وسُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في وسط كييف.

روسيا تواصل ضرباتها ضد أوكرانيا ودوي انفجارات في كييف (فيديو)https://t.co/s3ENWRu25k

رابط الحجب|| https://t.co/5bcVqhyD0S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022

وقال رئيس بلدية كييف إن العاصمة كييف تعرضت لهجوم صباح اليوم الجمعة، كما أصاب صاروخ مطار في مدينة ريفن بغرب أوكرانيا.

وأشارت القوات البرّية في الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك إلى إطلاق صواريخ تستهدف كييف، وقالت إنها دمّرت اثنين من هذه الصواريخ أثناء تحليقها.

وكشف مستشار وزير الداخلية، أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرة فوق كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة وأن الطائرة اصطدمت بمبنى سكني فاشتعلت فيه النيران.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة خطرة، جراء سقوط حطام صواريخ في منطقة سكنية بجنوب شرق العاصمة.

وأعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشينكو عبر حسابه في تلغرام أن ضرب كييف بصواريخ كروز وصواريخ بالستية قد استؤنف، وأنه سُمِع دوي انفجارَين قويين.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا بحدوث هجوم صاروخي روسي صباح الجمعة على وحدة لحرس الحدود في منطقة زابوريجيا، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة إن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، فأدت إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.

ويثير تقدّم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.

تنديد بالصواريخ “المروعة”

وندّد وزير الخارجية الأوكراني اليوم الجمعة بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا وأدت إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر “إطلاق مروّع لصواريخ روسية على كييف”.

وقال “آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا”.





وشنّت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا أمس الخميس، وتحدثت كييف عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأرسلت واشنطن وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي مساعدات عسكرية لأوكرانيا لكن ليس هناك تحرك لإرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده بحاجة إلى “المزيد من الأسلحة لمواصلة القتال، عدد الدبابات والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات التي ألقتها روسيا على أوكرانيا لا يمكن تصوره”.