“لا أرى أحدا”.. الرئيس الأوكراني: بلادنا تُركت وحدها في مواجهة روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس عملية عسكرية ضد بلاده، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفا “مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه سيبقى في العاصمة. وقال “سأبقى في العاصمة. عائلتي أيضا في أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1. وعائلتي الهدف رقم 2”.

وأردف “يريدون القضاء على أوكرانيا سياسيا عبر القضاء على رئيس الدولة”.

وتابع “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون”، وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

كما أعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانياً على الأقل قُتِلوا الخميس في اليوم الأول من الحرب الروسية على بلاده.

وقال إن “137 بطلاً من مواطنينا” قُتِلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وأضاف “في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية. لكنهم لم يستسلموا”.

موقع خدمة حرس الحدود الأوكرانية الذي تضرر من جراء القصف في منطقة كييف (رويترز)

إعلان التعبئة العامة

وأعلن زيلينسكي، الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الحرب الروسية على بلاده بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أن هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين “للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط” وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.

وأمر زيلينسكي هيئة الأركان العامة بتحديد عدد الجنود الذين سيتم استدعاؤهم وبأي ترتيب.

وقال الرئيس الأوكراني إن قوات روسية تسللت إلى كييف بعد يوم على بدء الحرب الروسية على بلاده.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف”، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني نجح في حماية البلاد بأكملها تقريبا.

ولفت إلى أنهم استعادوا مطار هوستوميل (قرب كييف) من القوات الروسية، مؤكدا أن ذلك يمنح الأمان للعاصمة.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.