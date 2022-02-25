“غزو” روسيا لأوكرانيا.. انفجارات جديدة والقتال يحتدم قرب الحي الحكومي في كييف (فيديو)

سُمع دوي انفجارات هائلة في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا وتحدثت تقارير إعلامية عن معارك داخل العاصمة وإطلاق نار قرب الحي الحكومي في كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن حرس الحدود وعددهم 13 جنديا، منتشرون في الجزيرة الواقعة جنوب مدينة أوديسا الساحلية قتلوا بنيران سفينة حربية روسية.

ونصحت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، سكان منطقة أوبولون الشمالية الغربية اليوم الجمعة بالابتعاد عن الشوارع نظرا لاقتراب “الأعمال العدائية النشطة” من المنطقة.

وقال مجلس المدينة في تحذير “مع اقتراب الأعمال العدائية نطالب سكان منطقة أوبولون عدم الخروج” من بيوتهم.

إحراق مركبات روسية

وقالت قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، إنها أحرقت رتلا من مركبات مدرعة روسية، قرب بلدة (هوستوميل) بمنطقة كييف، وأرفقت مقطع فيديو تم إرساله إلى وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم الجمعة.

وجاء في الرسالة التي رافقت مقطع الفيديو “أحرقت قوات أوكرانية رتلا من المركبات المدرعة الروسية، بالقرب من بلدة هوستوميل.

وقالت “في صباح اليوم، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات هجومية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تقاتل بالقرب من ديمبر وإيفانكيف، بمنطقة كييف، حيث تقدم عدد كبير من مركبات مدرعة للعدو، وأوقفت قوات العدو الغازية، بالقرب من نهر تيتيريف، وتم تدمير جسور “.

Десантно-штурмові війська ЗС України ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ,куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ.Міст через річку зруйновано.https://t.co/fbqLmRTa2B pic.twitter.com/6x3PvmwpoS — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن تقدم حوالي 56 مركبة للقوات الروسية، من ديمبر باتجاه كييف، وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة “أن العدو شن غارة جوية، على وحدات بالقرب من مدينة كروبيفنيتسكي”.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثاني، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم يهدف لتجريد أوكرانيا من أسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو).

معارك في كييف

وفي اليوم الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا، تتكثّف المعارك على مشارف العاصمة، وتدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة شمال كييف في وقت تحاول القوات الروسية تشديد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وسمع في حي أوبلونسكي إطلاق نار ودوي انفجارات، بينما تسمع انفجارات قوية من وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفّذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع، وطلبت الوزارة من المدنيين في الحيّ حمل الأسلحة.

وكتبت في المنشور “نطلب من المواطنين إبلاغنا بتحركات العدو، اصنعوا قنابل مولوتوف، شلوا حركة المحتل!”.

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية، وتعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا من بينها 13 مركز قيادة واتصال خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/HHy5K4vx5x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة.

وأكد أنه تمّ صدّ تقدّم “قوات العدو المتفوّقة عند ضفة نهر تيتيروف، وتم تدمير جسور فوق النهر”.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أنها استعادت السيطرة على مطار أنتونف العسكري في غويتوميل الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية، والذي كانت قد سيطرت عليه القوات الروسية.

وكتبت عبر فيسبوك أن “وحدة تكتيكية للقوات الدفاعية تسيطر على مطار غوستوميل حيث دخلت القوات الروسية المجوقلة أمس”.

فقدان السيطرة على مفاعل تشرنوبيل

وفي ذات الشأن قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قوات لا تحمل شارات تعريف استولت على محطة تشرنوبيل على بعد 90 كيلومترا شمالي كييف، ونزعت سلاح وحدة عسكرية أوكرانية تحرس المحطة.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أن القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية، وجميع منشآت الأنقاض النووية في المحطة السوفيتية السابقة.

ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله “يؤسفني أن أعلن أن المنطقة المحيطة بتشيرنوبيل والمعروفة باسم المنطقة المحظورة وقعت تحت سيطرة مجموعات مسلحة روسية”.

يذكر أن العاصمة الأوكرانية كييف تقع على مسافة نحو 70 كيلومترا فقط من المنطقة.

The battle in Chernobyl risked damaging the cement-encased nuclear reactor that melted down in 1986. "Radioactive dust could cover the territory of Ukraine, Belarus and the countries of the European Union," an adviser to Ukraine's interior minister said. https://t.co/fXh6DuYb0N — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

وقال مستشار للرئيس الأوكراني” بعد قتال عنيف فقدنا السيطرة على تشيرنوبيل” مشيرا إلى أن من غير المعروف الحالة التي عليها المحطة، وأضاف “يشكل هذا اليوم واحدا من أخطر التهديدات لأوربا”.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في وقت سابق من يوم أمس الخميس أن القوات الروسية والأوكرانية تخوض قتالا بالقرب من المفاعل النووى السابق.

وأكدت الهيئة التنظيمية أنه لم يقع ضحايا ولم يُدمر أي شيء وأن مستويات الإشعاع لم تتغير، وقالت إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت السيطرة على المحطة.

Chernobyl radiation levels rise after Russia takes nuclear power planthttps://t.co/9TenzRN7hM — Newsweek (@Newsweek) February 25, 2022

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية، وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.