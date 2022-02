“غزو” روسيا لأوكرانيا.. انفجارات جديدة والقتال يحتدم قرب الحي الحكومي في كييف (فيديو)

سُمع دوي انفجارات هائلة في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا وتحدثت تقارير إعلامية عن معارك داخل العاصمة وإطلاق نار قرب الحي الحكومي في كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن القوات الروسية سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن حرس الحدود وعددهم 13 جنديا، منتشرون في الجزيرة الواقعة جنوب مدينة أوديسا الساحلية قتلوا بنيران سفينة حربية روسية.

ونصحت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، سكان منطقة أوبولون الشمالية الغربية اليوم الجمعة بالابتعاد عن الشوارع نظرا لاقتراب “الأعمال العدائية النشطة” من المنطقة.

وقال مجلس المدينة في تحذير “مع اقتراب الأعمال العدائية نطالب سكان منطقة أوبولون عدم الخروج” من بيوتهم.

وقالت قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، إنها أحرقت رتلا من مركبات مدرعة روسية، قرب بلدة (هوستوميل) بمنطقة كييف، وأرفقت مقطع فيديو تم إرساله إلى وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم الجمعة.

وجاء في الرسالة التي رافقت مقطع الفيديو “أحرقت قوات أوكرانية رتلا من المركبات المدرعة الروسية، بالقرب من بلدة هوستوميل.

وقالت “في صباح اليوم، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات هجومية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تقاتل بالقرب من ديمبر وإيفانكيف، بمنطقة كييف، حيث تقدم عدد كبير من مركبات مدرعة للعدو، وأوقفت قوات العدو الغازية، بالقرب من نهر تيتيريف، وتم تدمير جسور “.

وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن تقدم حوالي 56 مركبة للقوات الروسية، من ديمبر باتجاه كييف، وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة “أن العدو شن غارة جوية، على وحدات بالقرب من مدينة كروبيفنيتسكي”.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثاني، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم يهدف لتجريد أوكرانيا من أسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي اليوم الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا، تتكثّف المعارك على مشارف العاصمة، وتدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة شمال كييف في وقت تحاول القوات الروسية تشديد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وسمع في حي أوبلونسكي إطلاق نار ودوي انفجارات، بينما تسمع انفجارات قوية من وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفّذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع، وطلبت الوزارة من المدنيين في الحيّ حمل الأسلحة.

وكتبت في المنشور “نطلب من المواطنين إبلاغنا بتحركات العدو، اصنعوا قنابل مولوتوف، شلوا حركة المحتل!”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة.

وأكد أنه تمّ صدّ تقدّم “قوات العدو المتفوّقة عند ضفة نهر تيتيروف، وتم تدمير جسور فوق النهر”.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أنها استعادت السيطرة على مطار أنتونف العسكري في غويتوميل الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية، والذي كانت قد سيطرت عليه القوات الروسية.

وكتبت عبر فيسبوك أن “وحدة تكتيكية للقوات الدفاعية تسيطر على مطار غوستوميل حيث دخلت القوات الروسية المجوقلة أمس”.

وفي ذات الشأن قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قوات لا تحمل شارات تعريف استولت على محطة تشرنوبيل على بعد 90 كيلومترا شمالي كييف، ونزعت سلاح وحدة عسكرية أوكرانية تحرس المحطة.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أن القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية، وجميع منشآت الأنقاض النووية في المحطة السوفيتية السابقة.

ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله “يؤسفني أن أعلن أن المنطقة المحيطة بتشيرنوبيل والمعروفة باسم المنطقة المحظورة وقعت تحت سيطرة مجموعات مسلحة روسية”.

يذكر أن العاصمة الأوكرانية كييف تقع على مسافة نحو 70 كيلومترا فقط من المنطقة.

The battle in Chernobyl risked damaging the cement-encased nuclear reactor that melted down in 1986. "Radioactive dust could cover the territory of Ukraine, Belarus and the countries of the European Union," an adviser to Ukraine's interior minister said. https://t.co/fXh6DuYb0N

— The New York Times (@nytimes) February 24, 2022