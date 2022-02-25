أوكرانيون يتبرعون بالدم والجزيرة مباشر داخل مركز لتدريب المدنيين بإقليم دونباس (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر صورا من أحد مراكز تدريب المدنيين بمنطقة كراماتوسك في إقليم الدونباس، حيث اصطف طابور من المدنيين الراغبين في الالتحاق بهذه المراكز.

وزار موفد الجزيرة مباشر (عبد العزيز مجاهد) مركز تطوع تابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، يقوم بتوزيع السلاح على من يريدون المشاركة في القتال، بعد التحقق من هوياتهم الوطنية.

وتنتشر مثل هذه المراكز في معظم المدن الأوكرانية لاستقبال من يرغب في التطوع، حيث يتم تدريبهم تدريبا بسيطا، ومن ثم تسليمهم معدات عسكرية تمكنهم من المشاركة في جبهة القتال.

وكان الرئيس الأوكراني قد دعا مواطنيه للتطوع والمشاركة في القتال، إلى جانب جيش بلادهم، ووجّه إليهم نداءً بالذهاب إلى مراكز التطوع للدفاع عن أرضهم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلادهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة.

وأضاف أن التضامن هو مفتاح الحفاظ على الدولة الأوكرانية وقال “لدينا الأسلحة لحماية أنفسنا، ونحن على استعداد لأن نزود كل المتطوعين بالأسلحة لحماية أراضينا”.

التبرع بالدم

وفي طابور آخر، اصطفّ أوكرانيون للتبرع بالدم في مدينة (دينبرو) في وسط أوكرانيا، بعد يوم من الهجوم الروسي الذي راح ضحيته عدد من الأوكرانيين من المدنيين والعسكريين.

وتقترب قوات روسية اليوم الجمعة من العاصمة الأوكرانية كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، بحسب الجيش الأوكراني، وتدور معارك داخل العاصمة.

يأتي ذلك غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها إنها مستعدة لحوار مع السلطات إذا استعدت “القوات المسلحة الأوكرانية لإلقاء سلاحها”.

وفي اليوم الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا، تتكثّف المعارك على مشارف العاصمة، وتدور معارك في أحد الأحياء الواقعة شمال كييف في وقت تحاول فيه القوات الروسية تشديد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.