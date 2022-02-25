طلاب مصريون وعرب يستغيثون لإجلائهم من أوكرانيا.. وفتاة للجزيرة مباشر: الكل هنا ينتظر قدَره (فيديو)

استغاثت طالبتان مصريتان بسلطات بلديهما لإجلائهما والطلاب المصريين الآخرين المحاصرين في أوكرانيا في مقطع فيديو نشرتاه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت إحداهما باسم طلبة مصريين يدرسون الصيدلة في جامعة أوديسا الطبية الحكومية وطلبت نشر الفيديو على أوسع نطاق وتوصيله للجهات المختصة كي تقوم بإجلائهم في أسرع وقت.

وأضافت أن الوضع غير مستقر على الإطلاق إذ بدأ القصف فجر الخميس ومنذ ذلك الحين لا يستطيعون النوم أو النزول للشوارع أو حتى الجلوس في المنازل بأمان.

وتابعت “الكثير من الناس تركوا منازلهم واختبأوا في محطات مترو الأنفاق والملاجئ، وهناك مناطق طلبت السلطات منهم الإجلاء. أرجوكم وصلوا صوتنا للمسؤولين في مصر أو في السفارة، نريد من ينقذنا على وجه السرعة”.

أما الطالبة الأخرى فقالت “متوقعون أن يحدث انقطاعا للكهرباء والإنترنت خلال الساعات القادمة ولا نعلم كيف سنتواصل مع العالم ولا ماذا سيحدث لنا وأهالينا مرعوبون علينا”.

وأضافت “السفارة المصرية قالت لنا انتظروا 72 ساعة ولم تتخذ قرارا بإجلائنا كما حدث مع جاليات أخرى”.

وتابعت “كان من المفترض أن نتخرج من الجامعة بعد شهرين وينبغي أن تهتم بلدنا بنا لأنه ليس هناك مجال للانتظار فالوضع يسوء ساعة بعد ساعة”.

وقفة لأهالي الطلاب في لبنان

وشهدت طرابلس اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، وقفه احتجاجية لذوي الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا للمطالبة باجلائهم بعد اندلاع الحرب.

وعبّر الأهالي عن تخوفاتهم على حياة أبنائهم في ظل احتدام المعارك في أوكرانيا مع دخول الغزو الروسي يومه الثاني.

“الكل ينتظر قدره”

ومن داخل مترو الأنفاق وصفت الطالبة سلمى للجزيرة مباشر الوضع بالمأساوي حيث يتواجد غالبية أهالي مدينة خاركيف في الملاجيء والمترو في حالة ذعر ويأس حقيقي.

وأضافت “نسمع طلقات من كل مكان تارة تكون قريبة وتارة بعيدة، الكل خائف ومرعوب. الكل ينتظر قدره فقط”.

وتابعت “يوجد بالمترو أوكرانيون مدنيون وطلبة من جميع الدول بدأ توافدهم على المكان من 12 ظهر الخميس، والسلطات هنا تقول إن المترو أئمن من البيوت”.

تهديد بالفصل من الجامعة

بدوره قال رئيس الجالية المغربية في أوكرانيا (منير شهجون) للجزيرة مباشر إن بعض الجامعات هناك كانت قد أخبرت الطلبة بأنه سيتم فصلهم حال مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن الحرب جاءت مفاجئة إذ لوحظ انفراج في الوضع السياسي خلال الأيام الماضية، ثم استيقظ الجميع على أصوات القصف والانفجارات.

وتابع “بدأت الأمور تتدهور بشكل متسارع وهرع الناس إلى المتاجر والبنوك ثم إلى الملاجئ ومحطات المترو”.

وقبل قليل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 118 موقعا للبنية التحتية الأوكرانية، فيما قال الجيش الأوكراني إن قوات روسية استولت على مركبتين له وتتجه بسرعة إلى وسط العاصمة كييف يتبعها رتل عسكري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتهم دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا.