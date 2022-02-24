“الغزو الروسي” لأوكرانيا.. النفط يكسر حاجز 100 دولار والغاز يرتفع بنحو 35% وقفزة للذهب

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، فيما تخطى سعر برميل النفط الخميس عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية خاصة.

وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوربا الشرقية. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم مارس/آذار المقبل 4.88 %، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.62 %. أما الدولار، فارتفع مؤشره 0.39 %.

الذهب الملاذ الآمن

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1939.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 1943.90 دولار للأوقية.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن بأوكرانيا، وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير/شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو/تموز 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 25.03 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 % إلى 2514.54 دولار للاوقية.

المبيعات الروسية من النفط والغاز تشكل نحو 50% من إجمالي دخل الموازنة (رويترز-أرشيفية)

ارتفاع الغاز وانخفاض في بورصات أوربا

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في مستهل التعاملات بنحو 35% إلى 1414 دولارا لكل ألف متر مكعب.

يأتي ارتفاع الأسعار في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوربا عبر أوكرانيا.

وسجلت أسواق الأسهم الأوربية تراجعا حادا مع بدء التداولات الخميس، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم.

وتراجعت بورصة لندن نحو 3%، في حين سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت خسائر بأكثر من 4%.

انهيار في العملات الأجنبية

وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016.

وتراجع الروبل 3.6 % مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق من الفتح، وانخفض 3.9 % إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

وفي حين علقت بورصة موسكو التداول رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض بنك ألفا شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب.

وهبط سعر صرف الليرة التركية، فجر الخميس، من 13.80 إلى 14.18 متأثرة بالأزمة الأوكرانية الروسية.

أما اليورو، فسجل أمام الدولار 1.12 بعد إغلاقه أمس على 1.1309 مقابل اليورو.

العملات المشفرة

وهوت العملات المشفرة بشكل سريع، بعد قرار الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال شهر.

وفقدت بيتكوين أكثر من 8.4% من قيمتها، لتصل إلى 35,861.20 دولار، فيما انخفضت إيثريوم – صاحبة المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة – بنسبة تجاوزت 12% إلى 2,359.89 دولار.

كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى مثل XRP وكاردانو وسولانا، بنسب تراوحت بين 9 و16%.