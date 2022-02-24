“مجرمو الحروب يذهبون للجحيم”.. سجال بين سفيري أوكرانيا وروسيا في مجلس الأمن (فيديو)

دعا السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، الدول الأعضاء في المجلس إلى “وقف الحرب” على بلاده.

وخاطب السفير الأوكراني (سيرغي كيسليتسيا) نظيره الروسي قائلًا “أيها السفير لا يوجد مطهر لمجرمي الحروب. إنهم يذهبون إلى الجحيم مباشرة”.

وقال “من مسؤولية هذه الهيئة وقف الحرب، لذلك أدعو كل واحد منكم إلى بذل كل ما في وسعه”، وأضاف “يجب وقف هذه الجلسة ومنح رئاستها لدولة أخرى تحترم ميثاق هذه المنظمة الدولية”، إذ تتولى روسيا رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري.

عملية عسكرية وليس حربا

ورد السفير الروسي (فاسيلي نيبيزيا) على كلمة نظيره الأوكراني قائلًا “نحن لسنا معتدين على الشعب الأوكراني. نحن فقط ضد المجلس العسكري الحاكم في كييف”.

وأضاف السفير الروسي “ما يحدث الآن ليس حربًا. إنه يسمى عملية عسكرية في إقليم دونباس”.

إدانة في مجلس الأمن

وأدان غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا فجر الخميس، واعتبروا أنها تشكل “ازدراء للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.

وخلال انعقاد الجلسة وصلت أنباء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة (ليندا توماس غرينفيلد) في إفادتها “بينما نجتمع هنا في هذا المجلس سعيًا لتحقيق السلام، قام بوتين بشن الحرب في ازدراء كامل لهذا المجلس”.

وأضافت “سنطرح عليكم غدا مشروع قرار وسيحاسب العالم روسيا. إن هذا الهجوم هو في حقيقته هجوم على كل دولة عضو بالأمم المتحدة وعلى كل دولة عضو في هذا المجلس”.

وتابعت “ما قلنا إنه سيحدث قد تحقق ليراه العالم كله.. هذه لحظة محفوفة بالمخاطر، ونحن مجتمعون هنا لسبب واحد فقط وهو مطالبة روسيا بالتوقف، وأن تعود إلى حدودها، وأن ترسل قواتها ودباباتها وجنودها إلى ثكناتهم، وأن ترسل دبلوماسييها إلى طاولة المفاوضات”.

وكذلك أدان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة (نيكولاس دي ريفيير) الهجوم الروسي وقال في إفادته “قرار الرئيس الروسي بشن عملية عسكرية في دونباس بهدف تعجيز أوكرانيا عسكريا يدل على عدم اكتراث روسيا بالقانون الدولي والأمم المتحدة”.

وأضاف “الرئيس الروسي أطلق عمليته العسكرية بينما نجتمع هنا في القاعة. ستنضم فرنسا لعملية الإعداد لمشروع ندين فيه هذه الحرب وندعو كل الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا، وندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي”.

أما مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير (تشانغ جون) فقد أكد في كلمته “باب الحل السلمي للأزمة الأوكرانية لم يغلق بشكل كامل بعد”.

وقال “قلنا من قبل إن الوضع معقد للغاية وما نراه هو حصيلة العديد من العوامل، والصين تحرص على سيادة كل الدول وسلامة أراضيها واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي بداية الجلسة ناشد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بوتين بأن يوقف قواته عن مهاجمة أوكرانيا.

وقال موجهًا حديثه إلى الرئيس الروسي “لدي شيء واحد فقط أقوله من صميم قلبي: الرئيس بوتين، أوقف قواتك عن مهاجمة أوكرانيا وامنح السلام فرصة. لقد مات الكثير من الناس بالفعل”.

أما مندوبو الإمارات والهند والبرازيل وكينيا والغابون فقد أكدوا في كلماتهم على أهمية “الحوار ومركزية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.