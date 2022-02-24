لحظات صعبة وزحام أمام المتاجر وأجهزة الصرف الآلي.. الجزيرة مباشر ترصد أجواء الحرب داخل أوكرانيا (فيديو)

لم يعرف مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد ما إذا كان الصوت الذي سمعه صوت انفجار أم طائرة، في ظل أجواء التوتر والترقب التي تعيشها أوكرانيا في ظل الهجوم الروسي عليها منذ فجر اليوم الخميس.

وفور سماعه صوتًا مدويًّا سارع المراسل بارتداء خوذته بعدما تأكد أنه صوت انفجار، وقال إن طبيعة أهداف الطائرات الحربية الروسية غير معروفة حتى الآن.

وفي أحد متاجر إقليم دونباس شرق أوكرانيا اصطف طابور طويل من المواطنين على أجهزة الصرف الآلي، كما اصطف الناس أيضًا لشراء مياه الشرب والأغذية في محاولة منهم لتخزينها على ما يبدو.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن المتاجر الكبيرة فقط هي من فتحت أبوابها اليوم، فيما أغلقت المتاجر الصغيرة أبوابها، وتشهد الصيدليات ومحطات التزويد بالوقود زحامًا غير معتاد أيضًا.