لحظات صعبة وزحام أمام المتاجر وأجهزة الصرف الآلي.. الجزيرة مباشر ترصد أجواء الحرب داخل أوكرانيا (فيديو)
لم يعرف مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد ما إذا كان الصوت الذي سمعه صوت انفجار أم طائرة، في ظل أجواء التوتر والترقب التي تعيشها أوكرانيا في ظل الهجوم الروسي عليها منذ فجر اليوم الخميس.
وفور سماعه صوتًا مدويًّا سارع المراسل بارتداء خوذته بعدما تأكد أنه صوت انفجار، وقال إن طبيعة أهداف الطائرات الحربية الروسية غير معروفة حتى الآن.
لحظات صعبة يمر بها مراسل #الجزيرة_مباشر تحت القصف الروسي لأوكرانيا#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/9CRPFon6Dy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وفي أحد متاجر إقليم دونباس شرق أوكرانيا اصطف طابور طويل من المواطنين على أجهزة الصرف الآلي، كما اصطف الناس أيضًا لشراء مياه الشرب والأغذية في محاولة منهم لتخزينها على ما يبدو.
#شاهد كيف وصف مراسل #الجزيرة_مباشر الوضع في #أوكرانيا في الوقت الحالي pic.twitter.com/fwAQdWQLZs
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن المتاجر الكبيرة فقط هي من فتحت أبوابها اليوم، فيما أغلقت المتاجر الصغيرة أبوابها، وتشهد الصيدليات ومحطات التزويد بالوقود زحامًا غير معتاد أيضًا.
حقيقة طوابير الغذاء وسحب الأموال يكشفها مراسل الجزيرة مباشر في #أوكرانيا #روسيا #أوكرانيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/TyZL14NRax
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022