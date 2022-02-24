كيف رد متحدث باسم الاتحاد الأوربي على الجزيرة مباشر بشأن توصيف تحركات روسيا ضد أوكرانيا؟ (فيديو)

أكد المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط لويس ميغيل على أن القمة الأوربية المرتقبة، الخميس، ستقدم الدعم كله لأوكرانيا، وسيتم خلالها تناول تفاصيل الأزمة كافة هناك، وتحديد المعايير التي يمكن على أساسها تصنيف تحركات روسيا “غزوًا لأوكرانيا”.

جاء خلال حواره مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء.

وتجنب ميغيل خلال الحوار الكشف عن حجم التحركات الروسية التي يمكن أن يعدها الاتحاد الأوربي “غزوًا روسيًا لأوكرانيا”.

وقال “الاتحاد الأوربي ليس حلفًا عسكريًا، ولكن لدينا أدوات اقتصادية مختلفة كوننا الشريك التجاري الأول لروسيا، وهو ما سيكلفها الكثير في حال فرضنا عقوبات إضافية”.

وأوضح أنه ليس من مصلحة روسيا الاستمرار في سياستها لا سيما مع استمرار فتح باب الحوار، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث من انتهاكات على الحدود الأوكرانية.

وشدّد “نؤمن بجدوى العقوبات على روسيا وهي من الآليات الفعالة خاصًا وأنها ستكون صارمة وغير مسبوقة، لأن موسكو كانت تحت عقوبات منذ سنوات لكن هذه المرة التكلفة ستكون كبيرة”.

وفي السياق، أشار ميغيل إلى أن التعاملات الروسية في الأسواق المالية الأوربية “ستكون في خطر” لافتًا إلى أنه سيتم وقف عمليات البيع والشراء الروسية بالكامل وهو ما يهدد مصالحها الاقتصادية.

وتابع “نريد وقف الانتهاكات الروسية على الحدود الأوكرانية وهذا ما ذكره بوضوح بيان الاتحاد الأوربي وذلك بجانب انسحاب كامل للقوات الروسية في المناطق المختلفة”.

وشدد على أن الاتحاد الأوربي لن يرضخ لأي “ضغوط عسكرية” قائلًا إن هذا المسار “غير مقبول على الإطلاق”.

وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط أن روسيا انتهكت العديد من الاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن الحوار “يظل هو الطريق المفضل”.

وأردف “لن نصمت تجاه زيادة النفوذ الروسي ومناطق القوة الخاصة بها”.

وفي وقت سابق من اليوم، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خيبة أمله حيال محاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتجاهل ما أسماه “المطالب الأمنية المشروعة لروسيا”.

وكانت الأزمة الأوكرانية الروسية احتدمت بعد اعتراف بوتين، مساء الإثنين، رسميًا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.