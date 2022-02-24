انفجارات وسقوط بلدتين في لوغانسك.. أوكرانيا تعلن تعرضها لغزو روسي وتفرض الأحكام العرفية (فيديو)

أعلنت أوكرانيا أن روسيا بدأت غزوًا واسع النطاق لأراضيها، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن حرس الحدود في أوكرانيا، أن حدود الدولة مع الاتحاد الروسي وبيلاروسيا تعرضت حوالي الساعة 5.00 صباحًا لهجوم من قبل القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط بلدتين في لوغانسك في أيدي القوات المهاجمة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف موفد الجزيرة مباشر أن هناك “هجمات على الوحدات الحدودية والدوريات الحدودية ونقاط التفتيش باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة، في مناطق لوهانسك، وسومي، وخاركيف، وتشرنيهيف، وجيتومير”.

ونقل عن حرس الحدود أنه “بالإضافة إلى ذلك، يتم الهجوم من جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وأضاف حرس الحدود “اعتمادًا على الوضع على الحدود، يقوم حرس الحدود مع القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني بإطلاق النار على العدو”.

دوي انفجارات

ودوّت صافرات الإنذار، وسُمع دويّ انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل فجر اليوم الخميس عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

ودوّت أصوات الانفجارات في خاركيف التي تبعد 35 كيلومترًا عن الحدود مع روسيا، كما سُمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد الذي يشهد نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا.

وقبل ذلك سُمع دويّ انفجارات في مدينة أوديسا على البحر الأسود وصفارات سيارات إسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية، كما سمعت انفجارات في ماريبول الساحلية، في حين أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دويّ قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

إعلان الأحكام العرفية

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن روسيا تهاجم المنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد.





وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي كلّيًّا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الأوكراني صباح اليوم الخميس.

الأزمة الأوكرانية.. الانفصاليون يطلبون الدعم من بوتين وكييف تعلن الطوارئ وواشنطن: روسيا يمكنها الهجوم في أي ساعة لتخطي الحجب | https://t.co/UwKlUOn60vhttps://t.co/om4NMpC6CM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن القذائف الروسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، وأضافت أن دويّ إطلاق النار يُسمَع على الحدود.

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر صباح الخميس، شنّ غارات روسية على مدن عدة مع سماع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا ، ومناطق أخرى.

استهداف المنشآت العسكرية بأسلحة “دقيقة”

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة “دقيقة” بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية على البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه “يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة”.

وصرحت الوزارة، بأنها لن “تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية”، وقالت “البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة”.

🇬🇧 передала #ЗСУ легкі протитанкові засоби

Це зміцнюватиме 🛡 спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою pic.twitter.com/ipGpqPfInG — Defence of Ukraine (@DefenceU) January 18, 2022

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها”.

وقال الرئيس الروسي إن “مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت”.

ولفت بوتين إلى أن “روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية”، وقال “في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور”.

Tomorrow, I will be meeting with the Leaders of the G7, and the United States and our Allies and partners will be imposing severe sanctions on Russia. We will continue to provide support and assistance to Ukraine and the Ukrainian people. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

بايدن يندد

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”الهجوم غير المبرر” من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس “عملية عسكرية” دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان “اختار الرئيس بوتين شن حرب مخطط لها ستتسبب في معاناة وخسائر بشرية كارثية”، وأضاف “روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم”.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوات التي سيتم اتخاذها “لحشد الإدانة الدولية” للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكتب على موقع تويتر “لقد تواصل الرئيس زيلينسكي معي وانتهى حديثنا للتوّ، لقد نددت بهذا الهجوم غير المبرر من جانب القوات العسكرية الروسية، وأطلعته على الخطوات التي سنتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي”.

وأضاف “لقد طلب مني دعوة قادة العالم لإدانة عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السافر بوضوح، والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا”.