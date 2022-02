انفجارات وسقوط بلدتين في لوغانسك.. أوكرانيا تعلن تعرضها لغزو روسي وتفرض الأحكام العرفية (فيديو)

أعلنت أوكرانيا أن روسيا بدأت غزوًا واسع النطاق لأراضيها، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن حرس الحدود في أوكرانيا، أن حدود الدولة مع الاتحاد الروسي وبيلاروسيا تعرضت حوالي الساعة 5.00 صباحًا لهجوم من قبل القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط بلدتين في لوغانسك في أيدي القوات المهاجمة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف موفد الجزيرة مباشر أن هناك “هجمات على الوحدات الحدودية والدوريات الحدودية ونقاط التفتيش باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة، في مناطق لوهانسك، وسومي، وخاركيف، وتشرنيهيف، وجيتومير”.

ونقل عن حرس الحدود أنه “بالإضافة إلى ذلك، يتم الهجوم من جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وأضاف حرس الحدود “اعتمادًا على الوضع على الحدود، يقوم حرس الحدود مع القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني بإطلاق النار على العدو”.

ودوّت صافرات الإنذار، وسُمع دويّ انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل فجر اليوم الخميس عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

ودوّت أصوات الانفجارات في خاركيف التي تبعد 35 كيلومترًا عن الحدود مع روسيا، كما سُمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد الذي يشهد نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا.

وقبل ذلك سُمع دويّ انفجارات في مدينة أوديسا على البحر الأسود وصفارات سيارات إسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية، كما سمعت انفجارات في ماريبول الساحلية، في حين أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دويّ قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن روسيا تهاجم المنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وأغلقت أوكرانيا مجالها الجوي كلّيًّا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الأوكراني صباح اليوم الخميس.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن القذائف الروسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، وأضافت أن دويّ إطلاق النار يُسمَع على الحدود.

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر صباح الخميس، شنّ غارات روسية على مدن عدة مع سماع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا ، ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة “دقيقة” بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية على البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه “يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة”.

وصرحت الوزارة، بأنها لن “تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية”، وقالت “البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها”.

وقال الرئيس الروسي إن “مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت”.

ولفت بوتين إلى أن “روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية”، وقال “في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور”.

Tomorrow, I will be meeting with the Leaders of the G7, and the United States and our Allies and partners will be imposing severe sanctions on Russia.

We will continue to provide support and assistance to Ukraine and the Ukrainian people.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022