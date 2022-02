تقارير: اليويفا ينقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرغ.. وناد ألماني يزيل شعار شركة روسية

نقلت رويترز عن مصدر لم تسمه أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى مكان آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا دعا ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري صباح غد الجمعة، ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرغ.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022