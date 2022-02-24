تقارير: اليويفا ينقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرغ.. وناد ألماني يزيل شعار شركة روسية

نقلت رويترز عن مصدر لم تسمه أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى مكان آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا دعا ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري صباح غد الجمعة، ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرغ.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

جاء الإعلان عن الاجتماع العاجل لليويفا بعد أن طلب أعضاء بالبرلمان الأوربي من الاتحاد، تغيير مكان إقامة المباراة وعدم إقامة أي بطولات دولية في مدن روسية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال أهم بطولات الأندية على مستوى القارة في ملعب نادي زينيت سان بطرسبرغ في 28 مايو/أيار المقبل.

ويرتبط نادي زينيت سان بطرسبرغ بعقد رعاية مع شركة الطاقة الروسية غازبروم التي ترعى أيضًا بطولة أوربا 2024.

وعادة ما تجتذب المباراة اهتمامًا جماهيريًا هائلًا عبر أنحاء أوربا.

تقييم الوضع

وقال اليويفا في بيان “بعد التطورات بين روسيا وأوكرانيا في آخر 24 ساعة قرر رئيس اليويفا الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجنة التنفيذية للاتحاد يوم الجمعة 25 فبراير في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوربا من أجل تقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة”.

ومن المقرر أن يلتقي زينيت سان بطرسبرغ في وقت لاحق اليوم الخميس مع ريال بيتيس الإسباني على أرض الأخير، وقال اليويفا إن المباراة ستمضي قدمًا كما هو مقرر دون تغيير.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

شالكه يزيل شعار غازبروم

وفي الشأن الرياضي ذاته المتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، قرر نادي (شالكه) الألماني إزالة شعار شركة غازبروم الروسية من قمصان فريقه بسبب التطورات الأخيرة عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا.

ودوّت صافرات الإنذار، وسُمع دويّ انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل فجر اليوم الخميس عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن القذائف الروسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، وأضافت أن دويّ إطلاق النار يُسمَع على الحدود.