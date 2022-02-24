تنديدات بـ”الغزو الروسي” لأوكرانيا.. بايدن يتوعّد موسكو والمستشار الألماني يصفه بأنه يوم أسود في كل أوربا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، بأن “العالم سيحاسب روسيا” على هجومها في أوكرانيا محذرًا من أنه سيسبب “خسائر بشرية كارثية”، كما وصف المستشار الألماني أولاف شولتس “الغزو الروسي” بأنه انتهاك فاضح للقانون الدولي ويوم أسود في كل أوربا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (عبر كلمة متلفزة) إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، معتبرا أن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفرّ منها”.

وسيلقي بايدن كلمة اليوم حول “العواقب” التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه “هجوم غير مبرر”، بحسب ما جاء في بيان بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير (أنتوني بلينكن) ووزير الدفاع (لويد أوستن) تحدثا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس ستولتنبرغ) وناقشا رد الحلف المنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إنهما ناقشا أيضا المزيد من الخطوات لضمان أمن الجبهة الشرقية للحلف، وأكد بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف التزام صارم.

الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين (غيتي)

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وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعا موسكو إلى وقفها فورًا.

كما وصف المستشار الألماني (أولاف شولتس) العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “انتهاك فاضح” للقانون الدولي و”يوم قاتم (أسود)” في كل أوربا.

وأضاف في بيان “تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل غير الأخلاقي للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها”.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية (ليز تراس) بـ”العدوان الفظيع” لروسيا على أوكرانيا، متوعدة بردّ دولي.

وقالت تراس في تغريدة على تويتر “أدين بشدة هجوم الرئيس بوتين المروّع وغير المبرّر على الشعب الأوكراني. نقف إلى جانب أوكرانيا وسنعمل مع شركائنا الدوليين للرد على هذا العمل العدائي الفظيع”.

الاتحاد الأوربي

وأدانت رئيسة المفوضية الأوربية (أورزولا فون دير لاين) ورئيس المجلس الأوربي (شارل ميشال) بصورة قوية الهجوم الروسي “غير المبرر” على أوكرانيا، وتعهدا بـ”محاسبة” الكرملين.

وقالا في بيان مشترك “في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر ويخشون على حياتهم”.

وأضاف البيان أن “روسيا تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتقوّض الأمن والاستقرار في أوربا والعالم. نأسف للخسائر في الأرواح والمعاناة البشرية”.

ودعا البيان موسكو إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب جيشها من أوكرانيا والاحترام الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها”.

وأكد الاتحاد الأوربي أنه “يقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وشعبها وهم يواجهون هذه الأزمة التي لا مثيل لها، وسيجتمع زعماء الاتحاد في وقت لاحق اليوم (لمناقشة الوضع)”.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف (الأوربية)

حلف الناتو

وندد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كذلك بـ”الهجوم المتهوّر وغير المبرر” من روسيا على أوكرانيا وحذر من أن يعرض “عددا لا حصر له” من الأرواح للخطر.

وقال ستولتنبرغ في بيان “مرة أخرى وعلى الرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا الدبلوماسية التي لا تعرف الكلل، اختارت (روسيا) طريق العدوان على دولة مستقلة وذات سيادة”.

وأكد أن الدول الأعضاء في الحلف “ستجتمع للتعامل مع عواقب الأعمال العدوانية لروسيا، ونقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، وسيبذل الناتو كل الجهود اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم”.

وقد احتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية إثر إعلان بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، مما أثار رفضا دوليا واسعا وعقوبات فرضتها بعض الدول على موسكو.

وبدأت التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل رفض روسيا توسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها عبر خطط لضم أوكرانيا إليه.