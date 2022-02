الغزو الروسي لأوكرانيا.. أبرز التطورات الميدانية خلال اليوم الأول (فيديو)

شنّت روسيا، اليوم الخميس، غزوًا شاملًا على أوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنّه دولة على أخرى في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية، وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها من روسيا وروسيا البيضاء، وإنزال عن طريق البحر من البحر الأسود وبحر آزوف.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة الأوكراني مقتل 57 شخصًا وإصابة 169 آخرين خلال اشتباكات اليوم.

وقال مستشار في المكتب الرئاسي إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع قوات روسية على طول الحدود بالكامل تقريبًا بينما تدور أشرس المعارك في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا، وفي مطار عسكري قرب كييف.

وسُمع دوي انفجارات قبل الفجر وخلال النهار في العاصمة الأوكرانية كييف التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، كما تردد دوي أعيرة نارية وصافرات إنذار، واختنق الطريق السريع المؤدي إلى خارج المدينة بازدحام مروري حاد مع محاولة السكان الفرار.

وأكدت روسيا أنها حققت “بنجاح” الأهداف المحددة كلها في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف “أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى مجموعات العسكريين في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية”.

أعلن بوتين الحرب في الساعات الأولى من الصباح وقال إنه أمر “بعملية عسكرية خاصة” لحماية الناس، بمن فيهم مواطنون روس تعرضوا “لإبادة جماعية” في أوكرانيا.

وقال “من أجل ذلك سنكافح لنزع السلاح، والقضاء على النازية في أوكرانيا”.

وأضاف “لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان، وأن تتطور وتبقى في ظل تهديد دائم ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة. كل مسؤولية عن إراقة الدماء سيتحملها ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات هليكوبتر روسية هاجمت مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وإن أوكرانيا أسقطت 3 طائرات منها.

وقالت السلطات المحلية في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا إن 18 قتلوا في هجوم صاروخي، كما ذكرت السلطات في بروفاري القريبة من كييف إن 6 على الأقل قتلوا، وأعلنت أوكرانيا مقتل 5 في عملية إسقاط طائرة.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر 4 دبابات روسية على طريق قرب خاركيف، وقتل 50 جنديًا قرب مدينة في منطقة لوهانسك، وأسقط 6 طائرات حربية روسية في الشرق.

ونفت روسيا تعرض مقاتلات أو مركبات مدرعة للتدمير، وزعم الانفصاليون المدعومون من روسيا أنهم أسقطوا مقاتلتين أوكرانيتين.

وبعد 3 ساعات من إصدار بوتين الأمر، نقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية القول إنها دمرت بنية تحتية عسكرية في القواعد الجوية الأوكرانية، وألحقت ضررًا بالغًا بدفاعاتها الجوية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن مراكز القيادة العسكرية في كييف وخاركيف في الشمال الشرقي تعرضت للقصف بالصواريخ، بينما هبطت قوات روسية في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين.

كما أعلنت روسيا تعليق عمليات الشحن في بحر آزوف، وتسيطر روسيا على المضيق المؤدي إلى البحر حيث لدى أوكرانيا موانئ منها ماريوبول، وناشدت أوكرانيا تركيا منع السفن الروسية من الدخول عبر مضيقين يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّدًا باستعادته.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية سيطرت على المطار، لكن القوات الأوكرانية “صدّت” إنزالًا لمظلّيين في غوستوميل حيث يقع المطار، و”تلقّت الأمر بتدميرهم”.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وأضاف “من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تمامًا من جانب الروس”.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها دمرت 83 هدفًا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القوات أنجزت أهدافها المحددة كلها ليوم الخميس.

وقالت السلطات العسكرية الأوكرانية إن 20 طائرة هليكوبتر روسية أنزلت مظليين عند مطار هوستوميل في منطقة كييف، حيث تقاتل قوات من الجانبين للسيطرة على المطار.

وأعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني وإلغاء الرحلات الجوية من المطارات في المدن الكبرى في جنوب روسيا القريبة من أوكرانيا، كما أغلقت مولدافيا مجالها الجوي.

وأعلنت القوات الأوكرانية أنها أسرت جنديين روسيين ونشرت صورهما، بعد تجريدهما من سلاحهما في محيط العاصمة كييف.

ونشر الجيش الأوكراني على صفحته في موقع تويتر صور الأسيرين وأسلحتهما.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022