الرئيس الأوكراني: جنودنا يضحّون بحياتهم لتجنب كارثة تشيرنوبيل ثانية.. وروسيا تتصرف مثل “ألمانيا النازية” (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، مضيفًا أن الجنود الأوكرانيين “يضحّون بحياتهم” لتجنّب تكرار الكارثة النووية التي حصلت عام 1986.

وقال زيلينسكي خلال كلمة، اليوم الخميس، إن “قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبيل. المدافعون عنّا يضحون بحياتهم كي لا تتكرر مأساة 1986”.

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن قصفًا روسيًّا دمّر منشأة لتخزين النفايات النووية في منطقة تشيرنوبل.

وقالت السلطات المحلية في أماكن أخرى إن أجزاء من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا لم تعد تحت سيطرة كييف بعد أن هاجمتها القوات الروسية برًا وبحرًا وجوًا.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022