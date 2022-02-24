الرئيس الأوكراني: جنودنا يضحّون بحياتهم لتجنب كارثة تشيرنوبيل ثانية.. وروسيا تتصرف مثل “ألمانيا النازية” (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، مضيفًا أن الجنود الأوكرانيين “يضحّون بحياتهم” لتجنّب تكرار الكارثة النووية التي حصلت عام 1986.

وقال زيلينسكي خلال كلمة، اليوم الخميس، إن “قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبيل. المدافعون عنّا يضحون بحياتهم كي لا تتكرر مأساة 1986”.

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن قصفًا روسيًّا دمّر منشأة لتخزين النفايات النووية في منطقة تشيرنوبل.

وقالت السلطات المحلية في أماكن أخرى إن أجزاء من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا لم تعد تحت سيطرة كييف بعد أن هاجمتها القوات الروسية برًا وبحرًا وجوًا.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

“ألمانيا النازية”

وشبّه الرئيس الأوكراني، الخميس، الغزو الروسي لأوكرانيا بأفعال “ألمانيا النازية” خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال على فيسبوك “هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية”.

ودعا الروس إلى “الخروج” إلى الشوارع “للاحتجاج على هذه الحرب”.

وحضّ زيلينسكي الأوكرانيين على الانضمام إلى وحدات الدفاع عن الأراضي.

وقال “ينبغي على أولئك الذين لديهم خبرة في القتال والقادرين على الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا، التقدم إلى مراكز التجنيد في وزارة الداخلية”.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس هجومًا على أوكرانيا، وشنت قواته ضربات جوية، ودخلت قوات برية من الجوانب كلها إلى الأراضي الأوكرانية، وتحدثت كييف بعد ساعات فقط عن حصيلة أولية تجاوزت 50 قتيلًا، بينهم أكثر من 20 مدنيًا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ناشد زعماء العالم فرض العقوبات الممكنة جميعها على روسيا، ومنها عقوبات على بوتين.

وأضاف أن بوتين يسعى لتدمير الدولة الأوكرانية.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، الخميس، أن روسيا نفّذت 203 هجمات منذ بداية اليوم مع استمرار القتال في أنحاء الأراضي الأوكرانية جميعها.

وذكرت قوات حرس الحدود في تصريحات صحفية، أن الجيش الأوكراني يخوض قتالًا ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي شرق البلاد.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن بعض الجنود الروس وقعوا في الأسر خلال قتال عنيف.

وأضاف أن روسيا تنشر معلومات كاذبة تفيد باستقالة الموظفين الحكوميين في أوكرانيا، نافيًا صحة هذه الأنباء.