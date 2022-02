احتجاجات وحملات حول العالم لدعم أوكرانيا والشرطة الروسية تعتقل متظاهرين مناهضين للحرب (فيديو)

خرجت مظاهرات ونظّمت وقفات احتجاجية في روسيا وعدد من الدول وعواصم العالم، الخميس، تنديدًا بغزو موسكو لأوكرانيا وللمطالبة بوقف العمليات العسكرية.

وشهدت عدد من المدن الروسية احتجاجات ومسيرات ليلية لتأكيد الرفض الشعبي للعدوان الروسي على أوكرانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدخل الشرطة الروسية في مدينة سان بطرسبرغ، واعتقال بعض المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 700 شخص تظاهروا للاحتجاج على الحرب.

وشهدت العاصمتان الألمانية برلين والإسبانية مدريد ومدينة إسطنبول التركية، الخميس، احتجاجات للتنديد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وندّد المتظاهرون في العاصمة الألمانية برلين بالعدوان الروسي، ورفعوا لافتات تطالب بوقف الحرب، واكتست بوابة براندنبورغ (رمز مدينة برلين) بألوان العلم الأوكراني.

ورفع متظاهرون لافتات مكتوبًا عليها: “أوقفوا غزو روسيا”، و”أوكرانيا ستقاوم”، و”القرم تابعة لأوكرانيا”، و”أوقفوا الحرب، احموا أوروبا”.

وفي العاصمة الإسبانية، تجمع مجموعة من الأوكرانيين أمام السفارة الروسية في مدريد، وأطلقوا شعارات مناهضة لروسيا.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: “لا للحرب”، و”أوقفوا روسيا وبوتين”.

وأعرب المحتجون عن قلقهم على بلدهم وأقاربهم، فيما شهدت مدينة برشلونة الإسبانية احتجاجات مماثلة.

من جانبها، أعلنت بعض منظمات المجتمع المدني في إسبانيا أنها ستنظم مظاهرة بمشاركة واسعة في مدريد مساء غد الجمعة.

نظم أوكرانيون مقيمون في مدينة إسطنبول التركية، احتجاجا للتنديد بالتدخل العسكري الروسي في بلادهم. واحتشد المحتجون الأوكرانيون أمام مبنى القنصلية الروسية في شارع الاستقلال بالطرف الأوروبي من إسطنبول#أوكرانياhttps://t.co/QYrScdAI9e pic.twitter.com/rY4BU0oJqD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 24, 2022

ونظّم أوكرانيون مقيمون في إسطنبول احتجاجًا للتنديد بالتدخل العسكري الروسي في بلادهم.

وقالت تاتيانا أوزيلدز في كلمة باسم المحتجين إنهم احتشدوا أمام القنصلية الروسية للمطالبة بوقف الهجوم على أوكرانيا.

وأشارت إلى تعرّض المدنيين في أوكرانيا للهجمات الروسية عبر الدبابات والمقاتلات والصواريخ.

وشارك الآلاف أيضًا في سلسلة بشرية للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا في مدينة تبليسي بجورجيا.

This is Tbilisi right now. Thousands are forming into a human chain to express support to Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/dZJi097p1v — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) February 24, 2022

وكذلك، شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات لدعم أوكرانيا، والمطالبة بالتصدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

Anti Putin pro Ukraine demo in London today. He talks about ‘dirty money’, but has t Biden and his family literally made a killing from the Ukraine??? pic.twitter.com/YHlNLiBFKK — Conflict Updates (@Werld_newz) February 24, 2022

وامتدت وقفات الاحتجاج ومسيرات التضامن إلى العديد من المدن حول العالم من بينها سيدني الأسترالية وطوكيو اليابانية وروما الإيطالية وبيروت اللبنانية.

Saying no to war against Ukraine, in Japan pic.twitter.com/sckRitpGPB — Matthew Behrens (@MatthewBehren11) February 24, 2022

ونظّم العشرات من أفراد الجالية الأوكرانية في لبنان وقفة احتجاجية أمام سفارة روسيا في العاصمة بيروت للمطالبة بوقف التدخل العسكري الروسي.

وردد المحتجون الأوكرانيون هتافات مناهضة للرئيس الروسي، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: “أوقفوا العدوان الروسي”، و”لا لبوتين لا للحرب”، و”أوقفوا الجنون الروسي”.

Ukrainian women in Lebanon protesting against Russia’s invasion of their country, near the Russian Embassy in Beirut. 📸 AFP and Reuters pic.twitter.com/iCWrzE2JJe — Lina Zhaim ~ لينا (@LinaZhaim) February 24, 2022

من جهته، استنكر السفير الأوكراني لدى لبنان إيهور أوستاش في تصريح لقناة (إم تي في) اللبنانية الهجوم الروسي مشددًا على ضرورة وحدة الشعب الأوكراني في مواجهة موسكو.

وفي السياق، دشنت العديد من حملات التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم أوكرانيا كان أبرزها “هذه ليست روسيا” للتعبير عن حالة القلق العالمي من تزايد النفوذ الروسي على الدول المحيطة بها.

وانتشرت أيضًا تغريدات عبر وسم (#StandByUkraine) أي: (قفوا بجانب أوكرانيا) لدعم كييف، وتأكيد رفض ما تتعرض له من هجوم.

وطالب عدد من الأوكرانيين وقف الغزو الروسي، ونشروا مقاطع مصورة لآثار الدمار الذي تعرّضت له بعض المناطق من خلال وسم (#StopRussianAggression) ويعني: “أوقفوا العدوان الروسي”.

🤝 В роботі Javelin

У підсумку мінус 15 танків Т-72 окупантів pic.twitter.com/GvkLKLoA1A — Мілітарний (@mil_in_ua) February 24, 2022

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء ما أسماه “العدوان الأوكراني” وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.

وأثار الغزو العسكري الروسي غضبًا دوليًا، وفرضت عواصم عديدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.

وترفض روسيا مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع قرب حدودها عبر اعتزامه ضم جارتها أوكرانيا بحجة أن هذا الوضع يهدد أمنها القومي.