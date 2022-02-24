إصابة سفينتي شحن روسيتين جراء ضربة صاروخية أوكرانية (فيديو)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، نقلًا عن جهاز الأمن الاتحادي أن 2 من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف مما تسبب في سقوط ضحايا.

وتشن روسيا منذ فجر الخميس هجومًا على أوكرانيا، ونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصًا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال البلاد وشرقها وجنوبها، بحسب السلطات الأوكرانية التي أشارت إلى مقتل 40 جنديًا أوكرانيًا و10 مدنيين على الأقل.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري تعليق حركة سفن الشحن في بحر آزوف.

وأفادت الوكالة في بيان، الخميس، أن القرار جاء تماشيًا مع تحذير تلقته من وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت أن حركة سفن الشحن تم تعليقها حتى إشعار آخر ابتداءً من اليوم.

إصابة سفينة تملكها تركيا

وفي سياق متصل، قالت الإدارة العامة للملاحة في تركيا إن سفينة تركية أصيبت بقنبلة قبالة ساحل مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم حدوث إصابات، وأن السفينة مضت في طريقها بأمان إلى المياه الرومانية.

وقالت الإدارة على تويتر “بناء على معلومات تفيد بأن السفينة ياسا جوبيتر التي ترفع علم جزر مارشال ومملوكة ملكية تركية أصابتها قنبلة قبالة ساحل أوديسا، ورد أن السفينة لا تطلب أي مساعدة، وهي في طريقها إلى المياه الرومانية، ولم تقع إصابات وهي في أمان”.