حرب روسيا وأوكرانيا.. ضحايا واختراقات وتدمير بنى تحتية وتأثر الملاحة الجوية (فيديو)

قال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا وأُصيب 9 جراء الغزو الروسي على أوكرانيا بعد شن هجوم جوي وبري كبير.

يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وناشد زعماء العالم بفرض جميع العقوبات الممكنة على موسكو.

وأعلن الجيش الأوكراني عن مقتل نحو 50 روسيًا وتدمير 6 طائرات في شرق أوكرانيا، في حين أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية مقتل 3 من أفرادها وإصابة آخرين في منطقة (خيرسون).

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية اليوم الخميس أن القوات الحكومية قتلت “نحو 50 محتلا روسيا” خلال صدها هجوما على بلدة شاستيا الواقعة على خط المواجهة مع متمردين تدعمهم موسكو.

وأضافت عبر تويتر “دُمرت طائرة روسية أخرى في منطقة كراماتورسك، وهذه الطائرة السادسة”.

كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق (تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك).

وناشد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس زعماء العالم فرض جميع العقوبات الممكنة على روسيا ومنها عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت أوكرانيا إن روسيا تُحرك عتادا عسكريا إليها من القرم وتُنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة (لفيف) في غرب أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن بلاده “تواجه هجمات إلكترونية مستمرة بلا توقف”، وقال مسؤول آخر إن شخصا قتل وأصيب آخر جراء قصف لمنطقة كييف.





وطالب وزير دفاع أوكرانيا كل من يقدر على حمل السلاح إلى الانضمام لصفوف قوات الدفاع، وقالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع السلاح على قدامى المحاربين.

انفجارات وذعر

ونقلت رويترز عن شاهد عبر الهاتف، إن حالة من الذعر سادت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا اليوم الخميس مع محاولة الكثيرين مغادرة المدينة وسط سماع دوي انفجارات. وأضاف الشاهد -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن نوافذ شقته اهتزت من قوة الانفجارات.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات في محيط مطار دونيتسك وبأن أصوات المدفعية تدوي في الأحياء الشمالية والغربية من المدينة.





إسقاط طائرات وتأثر الملاحة الجوية

وفي ذات الأزمة الأوكرانية، قال انفصاليون مدعومون من روسيا في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم أسقطوا طائرتين حربيتين أوكرانيتين قرب لوغانسك في شرق أوكرانيا.

ومن جانبها أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط 5 طائرات ومروحية تابعة للقوات المسلحة الروسية “بعد انتهاكها الحدود الأوكرانية”.

وأظهر موقع (فلايت رادار) توقفًا كاملًا لحركة الملاحة الجوية فوق أوكرانيا.

رصد لحركة الملاحة الجوية فوق أوكرانيا pic.twitter.com/NoWac2XL5z — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 24, 2022

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قولهم اليوم الخميس إنهم استولوا على بلدتين في منطقة لوغانسك الأوكرانية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، إن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.





وصول 40 جندي أمريكي

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن نحو 40 جنديا أمريكيا وصلوا إلى البلاد قادمين من إيطاليا في الصباح الباكر اليوم الخميس، وهي أول مجموعة من قوة متوقع نشرها قوامها 300 جندي.

وأضافت أن القوات، التي ستتمركز في قاعدة (آداجي) العسكرية الواقعة على مشارف العاصمة ريجا، وصلت في منتصف الليل تقريبا بالتوقيت المحلي قبل بدء الهجمات على أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي -لم تسمه- قوله إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء عن إعادة توزيع القوات في أوربا يشمل إرسال 800 جندي مشاة إلى منطقة البلطيق وما يصل إلى 8 طائرات مقاتلة إف-35 إلى عدة مواقع عمليات على امتداد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ودخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان بوتين شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.