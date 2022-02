أوكرانيا تعلن أسر جنديين روسيين وتعطب آليات عسكرية روسية في سومي (فيديو وصور)

أسرت القوات الأوكرانية، الخميس، جنديين روسيين ونشرت صورهما، بعد تجريدهما من سلاحهما في محيط العاصمة كييف.

ونشر الجيش الأوكراني على صفحته في موقع تويتر صور الأسيرين وأسلحتهما.

وشنّت روسيا، اليوم الخميس، غزوًا شاملًا لأوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنّه دولة على أخرى في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm

— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022