أوكرانيا تعلن أسر جنديين روسيين وتعطب آليات عسكرية روسية في سومي (فيديو وصور)

أسرت القوات الأوكرانية، الخميس، جنديين روسيين ونشرت صورهما، بعد تجريدهما من سلاحهما في محيط العاصمة كييف.

ونشر الجيش الأوكراني على صفحته في موقع تويتر صور الأسيرين وأسلحتهما.

وشنّت روسيا، اليوم الخميس، غزوًا شاملًا لأوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنّه دولة على أخرى في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022

وأمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية، وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها من روسيا وروسيا البيضاء وإنزال عن طريق البحر من البحر الأسود وبحر آزوف.

وقال مستشار في المكتب الرئاسي إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع قوات روسية على طول الحدود بالكامل تقريبًا بينما تدور أشرس المعارك في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وفي مطار عسكري قرب كييف.

وبثّت وسائل إعلام أوكرانية صورًا ومقاطع فيديو قالت إنها لإعطاب آليات عسكرية روسية في مدينة سومي.

وسُمع دوي انفجارات قبل الفجر وخلال النهار في العاصمة الأوكرانية كييف التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، كما تردد دوي أعيرة نارية وصافرات إنذار، واختنق الطريق السريع المؤدي إلى خارج المدينة بازدحام مروري حاد مع محاولة السكان الفرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة “روسيا هاجمت غدرًا بلادنا هذا الصباح مثلما فعلت ألمانيا النازية في سنوات الحرب العالمية الثانية”.

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم، وقال إنه ستُقدم أسلحة لكل من لديه الاستعداد للقتال، كما حث الروس على النزول إلى الشوارع للاحتجاج على تحركات حكومتهم.

لحظة بلحظة.. آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا (بث مباشر) لتخطي الحجب| https://t.co/oXW2cmQ0Zwhttps://t.co/aTf9NShRDu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن مشارف مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية تتعرّض لقصف عنيف مع سماع دوي مئات الانفجارات هناك.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وأضاف “من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تمامًا من جانب الروس”.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن قواتها دمرت 83 هدفًا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القوات أنجزت أهدافها المحددة كلها ليوم الخميس.