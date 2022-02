حرب روسيا وأوكرانيا تشتد.. معارك طاحنة وضربات صاروخية جديدة قرب كييف (فيديو)

قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إفادة صحفية، ظهر اليوم الخميس، إن أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية، وأفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية باندلاع معارك طاحنة عند مطار هيستومين بالقرب من العاصمة كييف.

وقالت السلطات في كييف إن الموجة الأولى -التي انطلقت بعد وقت قصير من الأمر الذي أصدره بوتين بشن عملية عسكرية- أصابت مراكز القيادة العسكرية وأبنية أخرى في مدن أوكرانية عدة.

وأعلنت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا سقوط طائرة عسكرية أوكرانية ومقتل 5 أشخاص، في حين نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورًا لجنود روس في الأسر.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm

ونقل مراسل الجزيرة عن حرس الحدود الأوكراني أن قوات روسية اخترقت الأراضي الأوكرانية من محاور عدة، كما سمع دوي انفجارات جديدة في كييف بعد الهجوم الروسي.

وذكر مسؤولون بحرس الحدود الأوكراني أن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف، وأن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار (جوستوميل) العسكري قرب كييف.

وشوهدت سحب من الدخان الأسود تتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف، اليوم الخميس.

وقالت السلطات في أوكرانيا إن بعض مراكز قيادة الجيش تعرض لضربات صاروخية روسية مع شن موسكو عملية عسكرية على البلاد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من 40 جنديًا وعشرة من المدنيين في أوكرانيا، اليوم الخميس.

وقُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ونحو عشرة مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما قاله أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، اليوم الخميس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحفيين “أعرف أن أكثر من 40 جنديًا قتلوا وأصيب العشرات، وهناك معلومات عن مقتل حوالي 10 مدنيين”.

وقال الكرملين إن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية.

وأعلن الجيش الروسي أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدمًا ميدانيًا في مواجهة الجيش الأوكراني، فيما تتعرض أوكرانيا لهجوم عسكري روسي منذ الصباح.

وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية -الجنرال إيغور كوناشينكوف- تقدم المتمردون 3 كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك.

وقال كوناشينكوف إن القوات المدعومة من روسيا “تقاتل الآن وتلحق أضرارا بالعدو” في إشارة إلى الجيش الأوكراني.

وفي الشأن نفسه، ذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتيْن من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف ما تسبب في سقوط ضحايا.

من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن بلادها مستعدة لتقديم “دعم كبير” لجيرانها وخاصة بولندا، في حال حصل تدفق لاجئين فارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة الألمانية في بيان “نتابع باهتمام احتمال حصول تحرّكات لاجئين نحو الدول المجاورة لنا، ندعم الدول المعنية بشكل كبير، في حال حصلت تحركات كبيرة للاجئين”.

وأعلنت بولندا -تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويعيش فيها نحو 1.5 مليون أوكراني- دعم جارتها الشرقية وأبدت رغبتها في المساعدة، ويتمّ منذ أسابيع وضع خطط طوارئ في مواجهة أزمة إنسانية محتملة.

وأعربت سلوفاكيا ورومانيا -لديهما حدود مشتركة مع أوكرانيا- عن استعدادهما لاستقبال لاجئين محتملين.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت تقديرات لتدفق ما يتراوح بين 200 ألف ومليون لاجئ على الاتحاد الأوربي من أوكرانيا إذا نشبت الحرب.

I am constantly in contact with @RedCrossUkraine, @RussianRedCross, @ifrc and @icrc colleagues. My thoughts and solidarity are with civilians and our teams on the frontlines. Humanity must prevail.

— Francesco Rocca (@Francescorocca) February 24, 2022