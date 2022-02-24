حرب روسيا وأوكرانيا تشتد.. معارك طاحنة وضربات صاروخية جديدة قرب كييف (فيديو)
قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إفادة صحفية، ظهر اليوم الخميس، إن أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية، وأفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية باندلاع معارك طاحنة عند مطار هيستومين بالقرب من العاصمة كييف.
وقالت السلطات في كييف إن الموجة الأولى -التي انطلقت بعد وقت قصير من الأمر الذي أصدره بوتين بشن عملية عسكرية- أصابت مراكز القيادة العسكرية وأبنية أخرى في مدن أوكرانية عدة.
وأعلنت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا سقوط طائرة عسكرية أوكرانية ومقتل 5 أشخاص، في حين نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورًا لجنود روس في الأسر.
Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm
— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022
طائرات روسية تهاجم المطار
ونقل مراسل الجزيرة عن حرس الحدود الأوكراني أن قوات روسية اخترقت الأراضي الأوكرانية من محاور عدة، كما سمع دوي انفجارات جديدة في كييف بعد الهجوم الروسي.
وذكر مسؤولون بحرس الحدود الأوكراني أن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف، وأن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار (جوستوميل) العسكري قرب كييف.
وشوهدت سحب من الدخان الأسود تتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف، اليوم الخميس.
انفجارات عقب إعلان #بوتين عملية عسكرية في #أوكرانيا #روسيا #كييف #موسكو #الجزيرة_مباشر
https://t.co/8CihPdcg3y
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وقالت السلطات في أوكرانيا إن بعض مراكز قيادة الجيش تعرض لضربات صاروخية روسية مع شن موسكو عملية عسكرية على البلاد.
وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أكثر من 40 جنديًا وعشرة من المدنيين في أوكرانيا، اليوم الخميس.
وقُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ونحو عشرة مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما قاله أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، اليوم الخميس.
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قصف روسي على مدينة أوديسا في أوكرانيا
#روسيا #أوكرانيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/0O9hna9H2D
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحفيين “أعرف أن أكثر من 40 جنديًا قتلوا وأصيب العشرات، وهناك معلومات عن مقتل حوالي 10 مدنيين”.
وقال الكرملين إن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية.
وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا لما تقول إنه تدمير آليات عسكرية وقتلى من الجنود الروس في #خاركيف#روسيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/LUMhfyTBTY
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
تقدم ميداني
وأعلن الجيش الروسي أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدمًا ميدانيًا في مواجهة الجيش الأوكراني، فيما تتعرض أوكرانيا لهجوم عسكري روسي منذ الصباح.
وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية -الجنرال إيغور كوناشينكوف- تقدم المتمردون 3 كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك.
لحظات صعبة يمر بها مراسل #الجزيرة_مباشر تحت القصف الروسي لأوكرانيا#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/9CRPFon6Dy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وقال كوناشينكوف إن القوات المدعومة من روسيا “تقاتل الآن وتلحق أضرارا بالعدو” في إشارة إلى الجيش الأوكراني.
وفي الشأن نفسه، ذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي أن اثنتيْن من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف ما تسبب في سقوط ضحايا.
بينه وبين المطار الذي استهدفته روسيا نحو 10 كيلومترات.. طالب مغربي يكتشف مخبأ سريا تحت مسكنه في #أوكرانيا#روسيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/IfgmX1R5U8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
ألمانيا تعرض المساعدة
من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن بلادها مستعدة لتقديم “دعم كبير” لجيرانها وخاصة بولندا، في حال حصل تدفق لاجئين فارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الوزيرة الألمانية في بيان “نتابع باهتمام احتمال حصول تحرّكات لاجئين نحو الدول المجاورة لنا، ندعم الدول المعنية بشكل كبير، في حال حصلت تحركات كبيرة للاجئين”.
وأعلنت بولندا -تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويعيش فيها نحو 1.5 مليون أوكراني- دعم جارتها الشرقية وأبدت رغبتها في المساعدة، ويتمّ منذ أسابيع وضع خطط طوارئ في مواجهة أزمة إنسانية محتملة.
عاجل | جنود أوكرانيون يحرقون ما يبدو أنه وثائق وسط العاصمة الأوكرانية كييف#شاهد البث الحي: https://t.co/p6cHs9Au93 #روسيا #Moscow #Kyiv #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/KBuXXSPfI9
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2022
وأعربت سلوفاكيا ورومانيا -لديهما حدود مشتركة مع أوكرانيا- عن استعدادهما لاستقبال لاجئين محتملين.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت تقديرات لتدفق ما يتراوح بين 200 ألف ومليون لاجئ على الاتحاد الأوربي من أوكرانيا إذا نشبت الحرب.
I am constantly in contact with @RedCrossUkraine, @RussianRedCross, @ifrc and @icrc colleagues. My thoughts and solidarity are with civilians and our teams on the frontlines. Humanity must prevail.
— Francesco Rocca (@Francescorocca) February 24, 2022
حماية المدنيين
وحثّ بيتر ماورير -رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر- جميع أطراف الصراع في أوكرانيا على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء.
وقال في تغريدة على تويتر “تتعامل فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة ويتعين أن تكون قادرة على مواصلة عملها المنقذ للحياة”.
وتساعد الوكالة -لديها نحو 600 موظف إغاثة في أنحاء أوكرانيا منهم 400 شرقي البلاد- في توفير المياه بمنطقة دونيتسك بعد أن لحقت أضرار بمحطتيْن لضخ المياه جراء قصف، مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى لعرقلة وصول إمدادات المياه إلى نحو مليون شخص.