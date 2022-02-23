موسكو تتوعّد بردّ “قوي ومؤلم” على العقوبات الأمريكية

توعّدت روسيا، اليوم الأربعاء، بردّ “قوي ومؤلم” على العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان “يجب ألا يكون ثمة شك في أنه سيكون هناك ردّ قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلم للجانب الأمريكي”.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، فرض “دفعة أولى” من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى حظر وصول روسيا إلى التمويل الغربي، محذّرة من إجراءات إضافية مطروحة في حال حدوث تصعيد روسي في أوكرانيا.

وحذّر مسؤول أمريكي من احتمال استهداف العقوبات القطاع المصرفي الروسي بكامله.

💬 President Putin on the occasion of the Defender Of The Fatherland Day: Our country is always open to a direct & honest dialogue, ready to search for diplomatic solutions to most complicated issues. ☝️ Russia’s interests & security of our people are an indisputable priority. pic.twitter.com/Q5pTmw0O9m — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 23, 2022

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتسبب في مزيد من الضرر لأوكرانيا، وإن الولايات المتحدة مستعدة للرد عن طريق حجب التكنولوجيا والموارد عن موسكو إذا فعل ذلك.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) “سنقطع عنه التكنولوجيا الغربية، التي تعد في غاية الأهمية لتطوير الجيش، كما سنحرمه من الموارد المالية الغربية التي لا غنى عنها لاقتصاده وأيضًا لثرائه”.

تقليل الأضرار

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها “أثبتت روسيا إنها قادرة على تقليل الضرر بغض النظر عن تكاليف العقوبات” مشيرة إلى أن “ضغوط العقوبات لا يمكن أن تؤثر في الإرادة الروسية للدفاع عن مصالح البلاد”.

واستنكرت الوزارة ما قالت إنه “ابتزاز وترهيب” من قبل واشنطن، وقالت إن روسيا تبقى “منفتحة على الدبلوماسية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة المصالح المشتركة”.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تصعيد ضغوط العقوبات على موسكو، اليوم الأربعاء، بعد أن نشرت قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوربا منذ عقود.