موسكو تتوعّد بردّ “قوي ومؤلم” على العقوبات الأمريكية

توعّدت روسيا، اليوم الأربعاء، بردّ “قوي ومؤلم” على العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان “يجب ألا يكون ثمة شك في أنه سيكون هناك ردّ قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبًا، لكنه محسوب جيدًا ومؤلم للجانب الأمريكي”.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، فرض “دفعة أولى” من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى حظر وصول روسيا إلى التمويل الغربي، محذّرة من إجراءات إضافية مطروحة في حال حدوث تصعيد روسي في أوكرانيا.

وحذّر مسؤول أمريكي من احتمال استهداف العقوبات القطاع المصرفي الروسي بكامله.

